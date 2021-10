A Giovanna Chuquipiondo le tocó afrontar el inicio de la pandemia cuando llevaba solo tres meses en su nuevo cargo como gerente general de Avon Perú. Hoy, a punto de cumplir dos años en su posición, reflexiona sobre el reto que significó para ella y para la empresa atravesar esta etapa.

¿Qué cree que se pudo hacer mejor?

Cuando llegó la pandemia no todas las compañías estaban totalmente preparadas para trabajar desde la virtualidad. Todos hablábamos de las redes sociales, de la digitalización, pero en realidad eran muy pocas las empresas que estaban preparadas para enfrentar y afrontar ese desafío.

¿Qué otra enseñanza le deja esta situación?

Que mientras respiremos, siempre hay que tener un plan B. Todo esto nos ayudó a desarrollar todo el tema de la virtualidad, de digitalizarnos a la fuerza. Afortunadamente, al ser Avon una empresa global, se nos facilitaron todos los medios para lograr ese desarrollo.

Avon es una empresa conformada en su mayoría por mujeres. Para usted, ¿qué significa empoderar?

Es la posibilidad de poder gestionar tu vida, tus recursos, tu futuro, tu presente. No recuerdo en qué momento me empoderé. Tal vez nací empoderada o si no fue así, tuve un padre que me empoderó desde que era pequeña.

La familia es clave…

Sí. Pero si bien es cierto que las mujeres tenemos un enorme desafío, también nos tienen que ayudar los hombres. Necesitamos de ellos para ser mujeres más empoderadas, para que todas tengamos el poder de hacer con nuestra vida y futuro lo que consideramos que es mejor.

¿Cuál es el rol de Avon en ese sentido?

Le damos a las mujeres la posibilidad de desarrollarse económicamente y de ser independientes. Muchas mujeres soportan el abuso porque no tienen los medios para salir de eso. Es fácil decir “sal de tu opresor”, pero si no les das el vehículo económico para que puedan hacerlo, entonces seguirán en ese círculo vicioso.

También existe un tema de brecha salarial que resolver…

Tengo más de 40 años de vida laboral y no ha sido fácil llegar a esta posición. Hay terrenos que estaban vetados para las mujeres, donde no teníamos la oportunidad de poder competir. La brecha salarial hoy en día, según estudios, es del 29% entre lo que gana un hombre y una mujer en el mismo cargo.

¿En algún momento de su carrera sintió inequidad de género?

Sí, una vez sentí que no era igual de remunerada. Lo pregunté abiertamente y dije: “¿Por qué esta persona, que la quiero tanto y la estimo, gana 40% más de lo que gano yo?”. Y me dijeron: “Es que tú eres mujer, él es cabeza de familia”.

¿Qué hizo?

Busqué otro trabajo donde me valoraran por lo que soy. No estoy diciendo que la gente renuncie a sus trabajos, pero sí hay que levantar la voz si percibes una inequidad. Por otro lado, cuando hablo de paridad, no significa que de 10 personas, 5 tienen que ser hombres y 5 mujeres. Creo en la paridad de los conocimientos y las aptitudes para un trabajo, seas mujer u hombre.

En una entrevista menciona que le gusta leer. ¿Qué está leyendo actualmente?

Nunca paro de leer. Ahora estoy leyendo la biografía de Angela Merkel, que me parece una mujer fuera de todo contexto. Con todas las limitaciones que le impusieron, logró todo lo que se propuso. Es admirable.

EL DATO

Caminata. Del 17 al 24 de octubre se realizó de forma virtual la Carrera Caminata de Avon. El evento, en alianza con la Liga de Lucha Contra el Cáncer, busca conseguir fondos mediante la venta de productos y la realización de actividades como yoga, baile, entre otros. El año pasado se recaudó alrededor de US$ 50 mil.