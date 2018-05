Avengers: "Life of the Party" y "Breaking In" tampoco destronarán a "Infinity War" Los estrenos este fin de semana de la comedia "Life of the Party" y la cinta de acción "Breaking In" no serán capaces de destronar del número uno a "Avengers: Infinity War"

FOTO 1 | Avengers: Infinity War. Los héroes de Marvel continúan dominando la taquilla. En su segunda semana recaudaron US$ 112.5 millones, un poco por debajo de Star Wars: The Force Awakens, que obtuvo US$ 149.2 millones en su segunda semana. (Foto: IMDB) (Foto: IMDB)