Los héroes de Marvel se enfrentan en Avengers: Infinity War a Thanos, uno de los enemigos más formidables salido de los cómics. Sin embargo, también tienen otro reto fuera de las pantallas: batir los récords de la taquilla.

La película de Disney y Marvel consiguió una cifra impresionante en su primer jueves con US$ 39 millones en Estados Unidos y Canadá. Es así que se convirtió en el cuarto mejor preview de la historia, siendo superado por Star Wars: The Force Awakens , Star Wars: The Last Jedi y Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 .

Sin embargo, el primer jueves de Avengers: Infinity War es el mejor en la historia de Marvel, imponiéndose a Avengers: Age of Ultron , que sumó US$ 27.6 millones.

Avengers: Infinity War se estrena el viernes en más de 4,400 cines en Estados Unidos, el más grande en la historia de Disney. Se calcula que conseguirá sumar en su primer fin de semana entre US$ 225 millones y US$ 245 millones, con la posibilidad de superar la marca de los US$ 250 millones.

A la fecha, el mejor primer fin de semana para una película es para Star Wars: The Force Awakens , que sumó US$ 248 millones en 2015 y siguió hasta hacer más de US$ 936.6 millones en Estados Unidos.

Tráiler de Avengers: Infinity War