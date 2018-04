Avengers: Infinity War arrasó con estas nueve películas en el debut más taquillero de la historia

FOTOS | La película de superhéroes " Avengers: Infinity War " se convirtió en la más taquillera en Norteamérica este fin de semana al recaudar US$ 258.2 millones, con lo que superó a " Star Wars: The Force Awakens " en el fin de semana de mayor recaudación de taquilla de todos los tiempos.

De acuerdo con cálculos de Disney divulgados el domingo, la cinta de superhéroes de Marvel Studios superó el récord de US$ 248 millones establecido por " The Force Awakens " ( El Despertar de la Fuerza ). Tomando en cuenta la inflación, la recaudación de la cinta de " Star Wars" sería de US$ 260 millones en el 2018.

" Avengers: Infinity War " también estableció un nuevo récord de taquilla mundial en su estreno, con US$ 640.9 millones, pese a que recién estrenará el 11 de mayo en China, el segundo mercado más grande del mundo. La última cinta que rompió este récord mundial fue " The Fate of the Furious ", con US$ 541.9 millones.

" A Quiet Place ", de John Krasinski, quedó en un lejano segundo lugar, con US$ 10.7 millones.