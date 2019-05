Avengers Endgame, el fin de una era y el futuro de otros negocios de Disney

Once años y 22 películas después, la saga de “Los Vengadores” de Marvel se despide con “Endgame”. Cinta que ha alcanzado un hito en taquilla con más de US$ 1.4 mil millones a la fecha. Sin embargo, este no es el adiós definitivo.

La franquicia tiene entre sus planes nueve fechas más de estrenos entre este 2 de julio y el 29 de julio del 2022. El inicio lo marcará ‘Spider Man: Far from Home’, según el portal de Box Office Mojo.

Es así que mientras el‘fandom’ se mantiene a la expectativa de nuevas aventuras de superhéroes, la industria toma impulso en otros negocios.

Iniciativas en paralelo

Pues, según The Atlantic, hay otras cintas de la franquicia en el horizonte, principalmente producidas por Disney , que deberían ser éxitos similares, como “Star Wars: Episode IX”, “Frozen 2”, y remakes como “Aladino” y “El Rey León”. A esto se suma el papel que cobran la Comic Con, los videojuegos, los parques temáticos y todo lo relacionado a merchandising.

Industria en crecimiento

Los parques temáticos son un negocio rentable. Sagas como Jurassic Park y Harry Potter cuentan con los suyos propios dentro de Universal Studios.

Solo el segundo generó, en su primer año, más de US$ 1.8 mil millones, indica The Independent. Además, Star Wars, propiedad de The Walt Disney Company, contará pronto con su propio parque de atracciones en California.Se trata de un rubro que reporta más de US$ 16 mil millones al año, según Merca2.0.

Proyecto en proceso

No acaba ahí. Disney tiene proyectado diseñar cuatro parques temáticos. Dos en Estados Unidos, uno en Francia y otro en China.En el estado de Florida, se alzará una montaña rusa de Guardianes de la Galaxia en el antiguo pabellón del Universo de Energía en Epcot.

“La atracción se abrirá a tiempo para el 50 aniversario de Walt Disney World Resort en 2021”, señala el blog oficial de Disney Parks.

En California, la temática será sobre Spiderman y se estrenará el próximo año, revela el portal Theme Park Insider.

Tanto en París como Hong Kong, Disney contará con las instalaciones de Stark Industries (compañía del personaje ficticio Iron Man). Esta será la sede central de los Avengers.

Videojuegos y merchandising

Otras compañíasven oportunidad de impulsar productos en torno al Universo Marvel.

Para Disney, la venta de licencias es redituable. Por ejemplo, Adidas lanzó la colección Heroes Among Us, la cual incluye zapatillas inspiradas en Capitán América. La firma espera aumentar además su engagement.

En tanto, “Endgame” podría formar parte de la entrega de videojuegos para la próxima generación de consolas PlayStation 5 y Xbox Scarlett.

En su última actualización, el juego Fortnite también incluye a los superhéroes en su versión Fornite x Avengers.

Los coleccionables Funko también se unieron a la fiebre con el lanzamiento de una edición de los entrañables superhéroes.