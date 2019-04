“Avengers: Endgame” encaminada para romper récords

Por donde se vea, el estreno de "Avengers: Endgame" es un evento cinematográfico como ningún otro.

Cuando la 22 película de Marvel Studios se estrene en cines de Norteamérica el jueves por la noche llegará a más pantallas que cualquier otra película en Estados Unidos y Canadá. Y parece que incluso los 4,600 cines que ha apartado the Walt Disney Co. para presentarla podrían ser insuficientes para satisfacer la demanda.

Desde el jueves en la noche muchos cines permanecerán abiertos todo el día. Diecisiete cines de la cadena AMC no cerrarán por 72 horas seguidas. Sus cerca de US$ 120 millones en preventa ya han roto récords en los sitios de venta de boletos Fandango y Atom. Mientras que el sitio de AMC colapsó por los primeros compradores de "Endgame".

“Parece que tenemos el golpe de Thanos", dijo AMC en ese momento.

Qué tan grandes serán las ventas para cuando termine el domingo ha sido una de las preguntas favoritas de la industria. ¿Podrá superar los US$ 300 millones a nivel doméstico?, ¿Será posible recaudar US$ 1,000 millones a nivel mundial en un fin de semana?,

¿"Avengers: Endgame" superará eventualmente los US$ 2,800 millones de "Avatar" en el 2009?

Es seguro que habrá récords y de hecho ya han comenzado. Disney dijo que "Avengers: Endgame" sumó unos US$ 107.2 millones en China el miércoles, donde se estrenó primero en el mundo. Eso es ya el día más lucrativo para cines chinos. Sólo "Star Wars: The Force Awakens" tuvo un resultado mayor para un sólo día con US$ 119.1 millones, pero fueron obtenidos en Estados Unidos y Canadá.

“Este es un evento muy trascendental en taquilla”, dijo Paul Dergarabedian, analista especializado de medios para Comscore. "Es un evento muy raro en el cine”.

Actualmente el récord de fin de semana de estreno lo ostenta la última película de “Avengers" — el preámbulo para "Endgame", ''Infinity War" del 2018. Debutó con US$ 257.7 millones a nivel doméstico y US$ 640.5 millones en el mundo.

Y seguramente ambos récords serán superados. A nivel mundial será definitivamente mayor pues "Infinity War" no estrenó en China sino hasta dos semanas después. "Endgame" se estrenará a nivel mundial más o menos simultáneamente, exceptuando a Rusia.

Las estimaciones van de US$ 260 millones a US$ 300 millones a nivel doméstico y entre US$ 800 millones y US$ 1,000 millones a nivel global.

Lo que ayuda es que las reseñas, con 97% fresco en Rotten Tomatoes, han sido de las mejores para cualquier película de Marvel. "Endgame" no sólo cierra el arco de las películas de "Avengers" sino que señala la finalización del Universo Cinematográfico Marvel de 22 películas según lo ideó el presidente de Marvel Studios Kevin Feige.

Feige no ha dicho detalles sobre cuál será la siguiente fase, aunque tiene nuevos refuerzos. La adquisición de Disney de 20th Century Fox ha puesto a los X-Men de Marvel y a Deadpool bajo el mismo techo.

"Endgame" le dará un muy necesitado impulso a la taquilla, que ha recaudado un 16% menos que en el 2018. Irónicamente el fin de semana no mejorará mucho en comparación con el mismo del año anterior pues coincide con la fecha de estreno de "Infinity War". Y ningún otro estreno masivo se atreve a competir contra "Endgame".

Al final de cuentas lo único que se entromete en el camino e "Endgame" es la propia "Endgame". Con una duración de tres horas y un minuto, los cines no podrán presentar tantas funciones por día como quisieran.

“Parece que la demanda superará a la oferta, pero los cines están haciendo lo mejor posible para mantener el ritmo”, dijo Dergarabedian. "Sólo hay 24 horas en un día y es una película de tres horas y un minuto"