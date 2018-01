Autos desechados, vehículos eléctricos: lecciones de Detroit

La industria automotriz está experimentando la mayor revolución desde el surgimiento de la línea de montaje de Henry Ford. Los cambios fueron tan evidentes como el meteorito y el estampido sónico que sacudieron la gélida ciudad de Detroit esta semana.



El ascenso de la autonomía y la electrificación, y el éxodo de las automotrices locales de Detroit de algunos segmentos automotores fueron motivo de preocupación en el Salón Internacional del Automóvil de América del Norte. A continuación encontrará algunos de los puntos clave:

Las camionetas pagan las cuentas

General Motors Co., Ford Motor Co. y Fiat Chrysler Automobiles NV irrumpieron en el salón con camionetas renovadas. GM presentó una nueva camioneta Chevrolet Silverado, Fiat Chrysler Automobiles NV dio a conocer una nueva Ram 1500 y Ford Motor Co. revivió la Ranger.



Su devoción a las camionetas tiene sentido. Las camionetas más grandes ahora tienen precios similares a los de vehículos de lujo y generan ganancias estimadas de al menos US$10.000 cada una. GM predijo que una oferta de vehículos utilitarios deportivos y camionetas remozadas ayudarán a mantener las ganancias de 2018 en línea con el récord del año pasado, y que los resultados serán incluso mejores en 2019.

Calle sin salida

A medida que las camionetas generan ganancias, los fabricantes de automóviles de Detroit se están deshaciendo de los automóviles de pasajeros, cuyas ventas son lentas. Ford fue más directo que nunca al describir hacia dónde se dirige en este sentido.



Optará por una oferta de productos de menor volumen y mayores márgenes, un cambio trascendental tras pasar un siglo vendiendo sedanes a las masas.



"Sabemos que tenemos que evolucionar para ser aún más competitivos y reducir nuestra línea completa de marcas en todos los mercados a una oferta más enfocada que ofrezca un crecimiento más fuerte y rentable, con mejores rendimientos", dijo Jim Farley, presidente de mercados mundiales de Ford.

Reyes de los autos extranjeros

Los fabricantes de autos japoneses y coreanos, por su parte, duplicarán sus modelos diminutos, lanzando cupés y sedanes renovados que deberían reforzar su dominio en los segmentos de automóviles en Estados Unidos.



La surcoreana Kia Motors Corp. presentó su rediseñado automóvil compacto Forte, mientras que Hyundai Motor Co. dio a conocer la segunda versión de su modelo de tres puertas Veloster. Incluso el decreciente segmento de sedanes grandes tuvo algo de acción cuando Toyota presentó un renovado Avalon.

Momento de electrificar

En momentos en que los reguladores desde Pekín hasta Sacramento toman medidas enérgicas contra los motores de combustión interna, son pocos los escépticos que aún se preguntan si los vehículos eléctricos están en su futuro.



"No tengo ninguna duda de que una vez que aumente el alcance, bajen los precios y haya una infraestructura de carga rápida funcionando, los clientes preferirán sistemas eléctricos en lugar de motores a combustión", dijo el miércoles en la conferencia Automotive News World Congress Klaus Zellmer, máximo ejecutivo de Porsche Cars North America.

El máximo ejecutivo de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, quien alguna vez dijera a una multitud en Washington que esperaba que no compraran el Fiat 500e, que generaba pérdidas, ha cambiado su tono.



Los fabricantes de autos tienen menos de una década para reinventarse o arriesgarse a ser convertidos en productos básicos, dijo a Bloomberg News en una entrevista exclusiva.



"Ahora todos estamos en esto", dijo el presidente ejecutivo Bill Ford a la prensa el domingo después de que Ford anunciara que gastará US$ 11,000 millones para sacar 40 vehículos eléctricos al mercado para el 2022.

¿Habrá compradores?

Pero a pesar de toda la planificación que están haciendo los fabricantes de automóviles para agregar modelos a batería a sus ofertas de productos en los próximos años, también existe nerviosismo sobre si existirá demanda de los consumidores.



"No podemos obligarlos a comprar y no podemos obligar al gobierno a cambiar", dijo en una entrevista el presidente de Nissan Motor Co., Hiroto Saikawa. "Lo que podemos hacer es prepararnos adecuadamente".



Todavía no hay muchos vehículos eléctricos para elegir hoy, dijo Farley de Ford. Eso va a cambiar, de la misma forma en que el entorno regulatorio se volverá más estricto. "Todo apunta a un mercado que será más robusto", dijo Farley. "Pero no está aquí hoy. Es un acto de fe".