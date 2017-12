Cuando un autógrafo puede valer más que el episodio de una serie

La cultura pop ha traído consigo un efecto: los fanáticos consumen cualquier producto relacionado con los personajes de sus películas o series favoritas mientras las convenciones se han convertido en los puntos de encuentro predilectos donde cada una de ellas define su importancia en función a las figuras estelares que se presenten.

Más allá de los paneles o cosplayers, las convenciones les ofrecen a los asistentes la oportunidad de tomarse fotos con sus estrellas favoritas o, por lo menos, conseguir un autógrafo. Eso sí, ninguna disposición es gratuita.

“Es como una escena de Blow: una habitación llena de dinero con contadores profesionales de efectivo. Esa quizá sea la descripción más precisa sobre la trastienda de un festival de admiradores”, dijo un productor vinculado a tales eventos a The Hollywood Reporter (THR).

Con ello, no es de extrañar que los admiradores desembolsen cientos de dólares para tener el derecho de recibir el autógrafo de su superhéroe favorito y/o de posar para una selfie.

El negocio de las convenciones se ha vuelto tan lucrativo que los talentos pueden embolsarse más dinero en estos eventos de fines de semana que en los programas y películas que les dan la fama.

Mecanismo

En principio, una fuente de ingresos fundamental es la sola aparición, lo cual puede incluir la participación en algún panel.

Según fuentes familiarizadas con los acuerdos de convenciones que fueron consultadas por THR, la tasa base oscila entre US$ 5,000 y US$ 10,000, lo cual aplica para estrellas de series de TV como The Walking Dead, Supernatural o The Vampire Diaries.

El mínimo se multiplica en el caso de los personajes de Marvel o DC Comics con un rango entre los US$ 35,000 y US$ 250,000.

A ello cabe sumar, ahora sí, los ingresos que obtienen de mano de sus fanáticos por posar para una selfie o estampar su firma. Gracias a ello pueden llevarse entre US$ 50,000 y US$ 100,000 más.

Figuras como Mark Hamil, el mismo Luke Skywalker, pueden llevarse US$ 295 por autógrafo, mientras que nuevos talentos como Millie Bobby Brown, la popular Eleven de Stranger Things, solicitan montos más modestos que giran alrededor de los US$ 50, según el sitio Screen Rush.

inforgrafía inforgrafía

Repartición

Las comisiones también están establecidas. La mayoría de convenciones cobran una tarifa de US$ 5 por autógrafo y US$ 10 por foto (al margen de los US$ 10 que se lleva el propio fotógrafo). Las estrellas, que reciben viajes y alojamiento de lujo, se embolsan el resto.

“Si alguien quisiera asistir a una convención todos los fines de semana podría ganar más en ese circuito que por los honorarios que se lleva por episodio”, dice la estrella de Arrow, Stephen Amell, quien ante un nicho de mercado fundó su propia agencia. “Hay muchas personas que pueden reunir seis cifras, incluso ganar siete en un año determinado”, puntualiza un experto a THR.