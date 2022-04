Assist Card realizó un estudio de intencionalidad de viajes durante marzo 2022, e identificó que durante dicho mes en Perú creció un 23% la búsqueda por viajes internacionales respecto al año pasado.

“Los peruanos planean sus viajes con un promedio de 60 días de anticipación cuando se trata de destinos internacionales, y suelen tomar un estimado de viaje de aproximadamente 14 días”, mencionó Agustín Aveiro, country manager de Assist Card Perú.

Los destinos internacionales más buscados por los peruanos fueron:

· Qatar: las búsquedas intermensuales crecieron 970%

· Ecuador: las búsquedas intermensuales crecieron 21%

· Argentina: las búsquedas intermensuales crecieron en un 15%

Mientras que para destinos nacionales se identificaron:

· Juliaca: las búsquedas intermensuales crecieron en un 6%

· Trujillo: las búsquedas intermensuales crecieron en un 5%

¿Buscan asistencia de viaje?

Según Aveiro, los peruanos suelen invertir en un producto promedio con cobertura por US$ 150,000, con US$13.50 por día en la adquisición de una asistencia en viajes que lo cubra tanto de imprevistos médicos como no médicos vinculados al COVID-19.

“Cuando se trata de destinos locales planean con una anticipación de 35 de días, con una estadía de 5 días; y suelen invertir aproximadamente US$3 dólares por día”, detalló.

¿Ticket según destino?

Conscientes de los altos costos del sistema de salud en el exterior y del viajar en tiempos de pandemia, ha provocado que los peruanos contraten cada vez más asistencias al viajero en comparación a épocas prepandémicas.

Si bien el precio de los productos no varía en función del destino, existen algunas recomendaciones generales.

“El viajero peruano se mantiene informado, por ende, cada vez es más exigente con el tipo de asistencia que desea adquirir para sus viajes. Antes compraba productos con coberturas de entre US$ 15,000 a US$ 60,000. Esto ha cambiado radicalmente, pues ahora optan por seguros con montos máximos globales que van desde US$ 150,000 hasta US$ 3 millones”, indica el ejecutivo.

Preferencias

Assist Card identificó las preferencias de los peruanos cuando se trata de viajar.

En primer lugar, están optando por las coberturas más altas; en segundo lugar, se observa que la complementan con servicios adicionales como “COVID Extra”, que contempla aquellos imprevistos no médicos que pueden presentarse antes o incluso durante el viaje; y por último, optan por producto anuales, es decir que tienen previsto realizar durante el 2022 más de un viaje al extranjero.

“El perfil del viajero peruano ha cambiado. Hoy por hoy viajar implica tener ciertos recaudos que antes no se tenía en cuenta como la salubridad y la cobertura de la misma”, resalta Aveiro.

Dato

La empresa lanzó su producto Infinity, que cuenta con la cobertura más alta del mercado, que incluye asistencia médica hasta por 3 millones de dólares, cobertura de enfermedades preexistentes y repatriación sanitaria.