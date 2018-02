Armario masculino: los peruanos que dictan la moda en las redes

Luis Fernando Delgado de ‘Street Pepper’

En el 2012, cuando aún trabajaba como fotógrafo de sociales, Luis Fernando Delgado conoció a la fashion blogger Adriana Seminario ‘The Androgyny’. Ella le explicó cómo funcionaba el negocio y le dio los consejos necesarios para empezar Street Pepper.

Delgado considera a Instagram como la plataforma digital en la que es más difícil generar contenido. “Debe haber coherencia entre lo que subo y lo que soy. Me preocupo mucho por la producción que hay detrás de cada foto y reviso que no se parezca a nada anterior”, explica el influencer. Dos palabras que lo describen son: ansioso y detallista.

Estas cualidades se reflejan en su interés por editar su propio contenido a pesar de que cuenta con dos personas que lo conocen bastante tiempo en su equipo.

El bloguero calcula que ha trabajado con más de 20 marcas y también ha rechazado otras para no perder su credibilidad frente a los seguidores. Delgado, que hace tres años vive de su trabajo en redes, menciona que una foto en Instagram puede costar entre US$ 150 y US$ 500.

Jimy Escobedo de ‘Je suis blog’

Se interesó en la moda gracias a su abuela, quien le enseñó a coser, pues era diseñadora. Aún no había terminado el colegio cuando inició en el mundo de los egobloggers. Escobedo considera que lo más importante es tener claro el público objetivo.

“Aunque tengas una comunidad de mil personas, si sabes conectar con ellas y te siguen, tendrás éxito”, asegura el influencer que se enfoca en hombres entre 20 y 27 años. Son tres personas las que acompañan a Escobedo: una fotógrafa, un asistente y un community manager. El bloguero de estilo preppy, es decir, una combinación del gusto por la cultura, el ámbito intelectual y la rebeldía, ha trabajado con cerca de 40 marcas hasta el momento.

Escobedo busca difundir el shopping de lujo, mercado en el cual Perú se ubica en cuarto lugar de la región, detrás de Brasil, Chile y Argentina. “Chile nos lleva mucha ventaja en oferta de bienes de lujo y Argentina cuenta con buena formación de moda”, explica el joven que considera que las escuelas locales de moda son mediocres.

Abdul Effio de ‘The Holy Style’

El también marketero Abdul Effio, decidió escribir su blog hace cinco años. Con el tiempo, su equipo creció a nueve personas y su página se convirtió en la revista “Lifestyle Magazine”, con la cual promueve, además de moda, temas de cuidado personal para el hombre.

“Este proyecto yo lo inicié como un hobby y ahora es mi negocio”, explica Effio, quien calcula que dedica entre ocho y diez horas al día a ser influencer. Effio rescata el interés de las marcas por llegar a los hombres y la dificultad para conseguirlo.

“Es importante la fidelización y la función de los blogueros es ser la inspiración y dar recomendaciones”, señala el influencer.Calcula que la inversión aproximada para profesionalizarse como influencer es de S/ 10 mil.

Esto incluye una computadora con programas de edición, un smartphone y una cámara profesional. Además, Effio asiste a talleres para actualizar sus conocimientos y aplicarlos en su empresa.