ARCO 2019 en diez claves

Doscientas tres galerías de 31 países y trescientos coleccionistas participarán en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid ( ARCO) en su edición del 2019 y estas son algunas claves para no perderse lo más importante de una cita que se celebrará desde el miércoles y hasta el domingo:

- Perú, país invitado. En esta 38 edición de la feria hay un importante desembarco de artistas peruanos tanto en ARCO como fuera del recinto. En el recinto ferial Ifema, 24 artistas del país andino estarán representados en galerías de diferentes países seleccionados (7 del Perú, 4 de España, 2 de Argentina, y, una, respectivamente, de Alemania y Estados Unidos).

- Mario Vargas Llosa. El premio Nobel peruano dará el primer día una charla inaugural con el crítico de arte y comisario Juan Manuel Bonet en el Auditorio Foro.

- Diálogos es el programa dedicado al diálogo entre artistas de distintas generaciones y de diferentes contextos geopolíticos. Este año contará con 13 galerías seleccionadas por Agustín Pérez Rubio y Catalina Lozano. El espacio acogerá a artistas de galerías como Luisa Strina, DVIR, Patricia Ready, Cecilia Vicuña, Voluspa Jarpa; PPOW y Proyectos Ultravioleta.

- Opening, el espacio dedicado a los más jóvenes tendrá mayor presencia paritaria entre mujeres y hombre, como en Diálogos. El programa Opening contará con 21 galerías, con un máximo de siete años, con el objetivo de aportar nueva información y experiencias estéticas.

- Proyectos especiales. Este año se verá en ARCO un mayor número de proyectos especiales. Serán 38 grandes proyectos de artistas que se distribuirán por toda la feria y por los pasillos del recinto. Una apuesta de las galerías por presentar obras de artistas como Waqas Khan (Pakistán); Sandra Gamarra (Perú), Jaume Plensa (España), Sol Calero (Venezuela), Jorge Piqueras (Perú); Engel Leonardo (República Dominicana) o Pepe Espaliú (España).

- Coleccionismo. Arco vuelve a impulsar un nuevo coleccionismo, y pone en marcha diferentes iniciativas. Por un lado, el servicio gratuito de asesoramiento en la compra de obras durante la feria, First Collectors by Fundación Banco Santander; y por otro, potencia el programa Young Collectors para invitar a una treintena de jóvenes coleccionistas internacionales.

A esto se suma el clásico Programa de Compradores Internacionales y el de invitados especiales, que contará con 300 coleccionistas y 200 profesionales de más de 40 países.

- Galerías y artistas, La calidad de las nuevas galerías participantes es una de las particularidades de esta edición, que incorpora un total de 45 nuevas galerías.

El Programa General está formado por 166 galerías seleccionadas por el Comité Organizador, de las cuales 20 son nuevas entre las que destacan Meyer Riegger; Rodeo; Timothy Taylor o Edward Tyler Nahem. A estas se suman otras que confirman su confianza en ARCO como Alexander and Bonin; Carlier Gebauer; Chantal Crousel; Esther Schipper; Gregor Podnar; Hauser & Wirth; König Galerie; Raffaela Cortese y Thaddaeus Ropac.

- Precios. ARCO es una feria para coleccionistas de todos los bolsillos, y entre las obras más caras este año destaca un Miró por cuatro millones de euros (4.5 millones de dólares) "Personnage et oiseau, 27 juillet (1963) o un Kandinsky por 1.8 millones de euros (unos US$ 2 millones). Y entre las más baratas, "Blind drawings II" (2018), de Mónica de Miranda, por mil euros (US$ 1,135).

- Arquitectura. La arquitectura y el diseño vuelven a cobrar protagonismo en esta edición, que potencia la visibilidad del artista. Las arquitectas Mariana Leguía y Maya Ballén han creado un ambiente fluido en las galerías de Perú, que permite a los visitantes recorrer las propuestas de los artistas peruanos de forma clara y respetuosa con el espacio dedicado a cada proyecto.

- Perú gastronómico y off. "Perú Lovers Gastro Lounge" es el espacio gastronómico de Perú en ARCO, que se une a todas las exposiciones de este país también más allá de Ifema, en un ARCO paralelo por diferentes espacio en Madrid, como la Fundación Telefónica que muestra la cultura milenaria Nasca; la Amazonía en Matadero, la fotografía en Casa de América o la visión de los coleccionistas peruanos en El Instante Fundación.