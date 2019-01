Aquaman va camino a convertirse en la cinta más taquillera de DC

Todo indica que Aquaman no tiene nada que envidiarle a Superman ni a Batman.

Este fin de semana, la película de Warner Bros. sobre el superhéroe submarino cruzará la barrera de los US$ 1,000 millones en ventas de boletos en todo el mundo. Al parecer, se convertirá en la película de DC Comics más taquillera de todos los tiempos y superará a la aclamada cinta "El caballero de la noche" que tuvo al actor Christian Bale en la piel del héroe encapuchado.

El éxito inesperado es una buena noticia para un estudio que ha luchado por sacar el máximo provecho de sus superhéroes y se ha quedado rezagado por los personajes más atractivos de Marvel de Walt Disney. Warner Bros. pasó a formar parte de AT&T en virtud de una fusión de US$ 85,000 millones el año pasado y el gigante de los teléfonos cuenta con los superhéroes para que le permitan vender sus nuevos servicios de medios.

"Les da confianza que el enfoque que están tomando esté funcionando", señaló Erik Davis, editor gerente de Fandango.com. El estudio está "creando películas sobre estos personajes que son muy accesibles para personas de todas las edades".

Con el actor Jason Momoa ("Game of Thrones") en el papel principal, "Aquaman" ya es un éxito en EE.UU. y China, los dos mayores mercados cinematográficos, y se basará en eso cuando llegue a Japón el próximo mes. Hasta el momento, la cinta ha recaudado US$ 943 millones en todo el mundo y debería llegar a US$ 1,100 millones cuando salga de cartelera, según Shawn Robbins de Box Office Pro.

Eso lo convierte en el número 1 entre las películas de DC que Warner Bros. ha lanzado desde que el estudio presentó a Henry Cavill en una recepción mixta como el nuevo Superman en "El hombre de acero", cinta dirigida por Zack Snyder. El mayor éxito de DC del estudio cinematográfico hasta ahora es "El caballero de la noche asciende", que recaudó US$ 1,080 millones en el 2012. Al parecer "Aquaman" también superará esa cifra.

Mundo submarino

Con la nueva película, el director James Wan logró crear un entretenido mundo submarino para Aquaman, que es mitad humano y mitad de Atlantis. Wan cuenta la historia sobre el origen de un superhéroe que puede comunicarse con la vida marina y debe luchar para reclamar su trono.

Ese es un gran cambio de la imagen menos halagadora que el superhéroe obtuvo en la serie de televisión de pago "Entourage" de HBO, la compañía asociada de Warner Bros. En ese programa, que trata sobre un actor prometedor y sus amigos, Aquaman es el blanco de las bromas, menos popular que Superman o Batman y menos digno de un largometraje.

"Aquaman tenía todo en su contra. Nadie esperaba que le fuera tan bien", expresó Davis.

Nueva versión de superhéroes

Los problemas de Warner Bros. con su franquicia de cómics se remontan a al menos 2014, cuando el director ejecutivo, Kevin Tsujihara, comprometió al estudio a una serie de películas y luego vio que grandes inversiones comerciales como "Batman versus Superman" y "La liga de la justicia" se quedaron cortas a nivel comercial.

El esfuerzo inicial del estudio para reiniciar la serie DC, con Superman en el 2013, dio como resultado películas que eran demasiado serias, según Barton Crockett, analista de B. Riley FBR.

"Todo se volvió aburrido", señaló Crockett. "Lo que parece estar funcionando en este momento es espectáculo, irreverencia y actualidad".