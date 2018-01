¿Cómo aprender inglés?: Los 10 medios y apps para lograrlo

- / -

Foto 10 | THE NEW YORK TIMES: Pocos medios de comunicación tienen tanto prestigio como el internacionalmente famoso New York Times. Fundado en 1851, lleva un siglo y medio sirviendo a los Estados Unidos y al resto del mundo los titulares más importantes y la cobertura informativa más completa. Es comprensible para todos los estudiantes de inglés, pero probablemente más adecuado para aquellos con un vocabulario algo más avanzado. Si te gustan los periódicos en papel, el New York Times está disponible en el formato impreso tradicional en casi todo el mundo; el compañero más elegante para tu café de la mañana. (Foto: The New York Times)