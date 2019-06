¿Cómo saber si un anuncio de trabajo es genuino?

FOTO 3 | 3. Prepárate para ser el mejor. “La primera vez que me pidieron fotografiar relojes entregué mal el trabajo. No sabía que las manecillas deben señalar las 10:15, de lo contrario, la marca no se ve”, cuenta Garza. Esta experiencia lo llevó no sólo a buscar cursos y diplomados, sino a hojear revistas y aprender los trucos que los grandes fotógrafos utilizan. Si trabajas de manera independiente profesionalízate, suscríbete a publicaciones y boletines especializados, investiga cómo desarrollar tu propia estrategia de ventas, administración, mercadotecnia y publicidad, y analiza lo que hace tu competencia.