Anaí Padilla, la actriz que superó el miedo para dar voz a Lucha Reyes

LUCIANA TELLO RAMÍREZ

luciana.tello@diariogestion.com.pe

Actriz, afrodescendiente y activista. Anaí Padilla, que ha participado en varios montajes entre los que se cuenta una gira a nivel regional, enfrenta hoy un desafío mayúsculo: su primer protagónico como una de las mujeres más importantes del criollismo, Lucha Reyes.

Padilla narra así que, desde que aceptó la propuesta del director Rómulo Assereto para interpretar a ‘La morena de oro’, el camino ha sido extenso.

Preparación

Su formación para encarnar a la criolla inició hace seis meses, específicamente en setiembre, y desde entonces el proceso ha sido

agitado: clases de canto, ejercicios, visitas al nutricionista e investigación.

Padilla cuenta que pasó mucho tiempo revisando los documentales y pocos videos de Lucha Reyes que hay disponibles para poder imitar sus gestos y aprender de su performance en escena. Pero no contenta con ello fue más allá y cuenta que consiguió establecer contacto con una persona que fuera cercana a la cantante.

“Su historia es un mito y las personas creen que los mitos les pertenecen. Ya quisiera tener la voz de ella”, sentenció la artista que interpretará nueve canciones en escena, en referencia a los fanáticos expectantes de ver una imitación de Lucha Reyes.

Crítica social

No solo eso. Anaí Padilla ha debido enfrentarse a un guión (a cargo de Eduardo Adrianzén) real y duro, que no se conforma con mostrar el lado más amable de los escenarios, sino que expone temas aún vigentes como el machismo y la discriminación. “En los ensayos, mi director me recordaba que yo no debía responder (como Anaí), sino como Lucha. Y ella no era una mujer tan empoderada”, dice la también activista contra la violencia.

Rentabilidad de la actuación

Si bien las comedias son las que generan mayor atracción, Padilla confía en que “Lucha Reyes, sin decirte adiós” será una obra rentable porque la criolla ha trascendido generaciones. “Los jóvenes la escuchan por los papás o los abuelos. Las canciones más populares estaban en su voz”, argumenta.

La actriz también comenta que los actores peruanos deben involucrarse en más proyectos a diferencia de sus pares de la región dado a que las remuneraciones son bajas. “ Hacemos un montón de trabajos porque no son remunerados como se debería”, sentencia.

EN CORTO

Políticas. Anaí Padilla realizó giras en Chile y Argentina. De ambos países, rescata la iniciativa de promover teatro desde el colegio. “En el Perú hay muchos talleres, pero solo dos escuelas”, explica la actriz.

Sugiere descentralizar el mercado haciendo obras en parques zonales.