A pesar del talento, no todos los que ganan concursos de canto llegan a tener una carrera musical sólida. Amy Gutiérrez es una de esas excepciones en el país. Hizo conocidos temas para agrupaciones como “Son Tentación” y “You Salsa” antes de lanzarse como solista con apenas 22 años. Esto la obliga a no solo disfrutar sobre el escenario, sino a asumir la responsabilidad de gestionar su propia orquesta.

Empiezas haciendo baladas, ¿por qué cambió de género?

No fue algo estratégico o que pensara que la salsa me iba a dar más dinero. Entré a un concurso de este género y en el camino descubrí a Marc Anthony o Luis Enrique, que tiene un estilo de cantarla salsa no tradicional como La India. Fue un referente para mí porque me di cuenta de que podía cantar como siempre, pero en otro género.

En el camino se convirtió en el “jale” de agrupaciones y ahora es solista. ¿Es innegociable volver a lo anterior?

El día que decidí irme de cada orquesta fue porque ya había aprendido lo necesario. Si la oportunidad regresara, no la tomaría. Es momento de seguir escalando , quiero evolucionar.

¿Qué otras áreas del negocio tuvo que aprender en esta nueva etapa?

Soy la persona que siempre va a tener la última palabra, por ende, si yo la friego, friego a todos. Confío mucho en mis corazonadas y en los consejos de mis manager. Los tres no pensamos igual y eso nos ayuda a tomar decisiones más asertivas.

¿Qué tan difícil es hacer conocido un tema propio?

Creo que no es la canción lo que te da el éxito, sino un estilo de cantar, lo especial de tu voz. Y hacer música propia es mucho mejor porque es algo que vas a celebrar con mucha más alegría.

¿Cree que ese esfuerzo es igualmente recompensado por el público?

El artista debe ser lo que quiere mostrar, aprender a dominar a su público y darles lo que quieren, pero también lo que tú quieres. Me han pedido más covers que canciones propias, pero es cuestión de cambiar el chip a la gente. Estoy en búsqueda del sello del álbum que quiero sacar.

¿Cómo conquistar al público peruano?

Tengo un equipo y un plan para definir qué es lo que queremos dar a la gente, no solo en mi país, sino en el mundo. Me muestro como una persona humilde, no me gustan los escándalos y soy versátil, probando incluso hacer cumbia. Así que soy exigente en el repertorio y la imagen porque quiero llamar la atención de los más jóvenes.

¿Cómo mira el mercado internacional?

Buscamos participar en el Festival de Viña del Mar. Ojalá se dé en uno o dos años. Además tengo amigos productores como Tony Succar, Sergio George y Master Chris. Con N’Klabe también se está conversando y estoy cerca de cerrar un proyecto con un salsero clásico. A Américo y Tito Nieves también les gusta mi voz, están mirando a más peruanas. Tengo algunas giras planeadas para Norteamérica y Europa, pero depende de cómo vaya la situación.

¿Cómo ver los frutos de esa gestión en medio de la pandemia?

Por eso estamos muy atentos en la búsqueda de contactos. Además de los ‘featuring’ y producciones, busco tener participación en ceremonias de premiaciones.

¿Son sostenibles los conciertos virtuales?

Hay que crear diferentes formatos, shows acústicos, voz y piano, eventos privados, celebración de cumpleaños. Es cuestión de ser creativos y tener varias dinámicas para que el público no se aburra.

EN CORTO