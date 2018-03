¿Amenazan los robots el trabajo de los administrativos?

El software robótico se ha convertido en una de las últimas tendencias dentro de los procesos de automatización de las empresas, ahora que todo apunta a que la inteligencia artificial (IA) formará una parte importante de las funciones administrativas de las grandes empresas.

Los inversores se están sumando a esta tendencia, aunque es probable que el mercado nunca sea lo suficientemente grande para justificar las excesivas valoraciones de las startup de software robótico como UiPath, que hace poco se sumó al ranking de empresas con más de US$ 1,000 millones de valoración.

El software robótico realiza un trabajo similar al que hace el personal administrativo. Desde que las aplicaciones de software han pasado a formar parte de los principales procesos de negocio, muchos empleados administrativos se dedican a cubrir las lagunas que existen entre los sistemas.

“Hay muchos procesos tediosos que implican transportar la información de un sitio a otro”, explica Rich Wong, socio de la firma de capital de riesgo Accel, que esta semana gestionó la inversión de US$ 153 millones en UiPath, y que otorga a la compañía fundada en Bucarest y que ahora opera desde Nueva York una valoración de US$ 1,100 millones.

Los empleos

“El auge del software robótico traerá cambios espectaculares al mercado laboral. Se calcula que unos cuatro millones de empleados administrativos de EE.UU. perderán su puesto de trabajo de aquí al 2021”, asegura Craig Le Clair, analista de Forrester Research.

Cada robot puede hacer el trabajo de tres o cuatro personas empleadas a jornada completa, y por mucho menos dinero.

No obstante, muchos expertos en automatización aseguran que varios de estos trabajadores conservarán su puesto.

Leslie Willcocks, de la London School of Economics, que ha estudiado la tecnología conocida como “automatización del proceso robótico”, asegura que la mayoría de las empresas utilizan esta tecnología para automatizar los aspectos más tediosos, pero manteniendo al personal para que trabajen junto a los robots y, de esta colaboración, surjan cosas más interesantes.

Los robots han evolucionado a partir de una serie de tecnologías creadas para actividades muy mundanas.

Dirigida por Daniel Dines, un ingeniero exempleado de Microsoft, UiPath pasó casi una década desarrollando una tecnología para extraer el texto de los documentos de Internet, algo que resultó ser muy útil cuando se aplica al nuevo entorno del software robótico.

Casos recientes

En el último año, muchas compañías han empezado a probar el software robotizado en una o dos áreas administrativas.

UiPath indicó que su número de clientes aumentó de 100 a 700 el año pasado, y que BMW, Huawei y Sumimoto Mitsui Banking Corp usan su tecnología.

Dines señala que Japón ha mostrado un especial interés, dadas las tendencias demográficas que apuntan a la futura falta de trabajadores. La valoración de UiPath muestra el interés generalizado en el software RPA.

Automation Anywhere, una compañía privada de Silicon Valley que nunca ha recaudado capital externo, pronto podría hacerlo. El mes pasado contrató un director financiero experimentado, y está estudiando si llevar a cabo “una ronda de financiación muy grande o salir directamente al mercado cotizado”, explica su consejero delegado, Mihir Shukla.

Pese a no revelar cifras, asegura que Automation Anywhere es el líder de la industria, por encima de su rival británico cotizado Blue Prism, que comunicó ventas de US$ 33,931millones en su último año fiscal.

La compañía ha multiplicado por tres el valor de sus acciones en el Mercado de Inversiones Alternativas de Londres en el último año.