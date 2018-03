Amazon: Bezos dice que gastará ganancias en viajes espaciales

"El precio de entrada al espacio es muy alto", dijo Jeff Bezos el sábado por la noche en Nueva York, al recibir el Premio de Exploración Espacial Buzz Aldrin en la Cena Anual de Explorers Club. “



Estoy en el proceso de convertir mis ganancias de la lotería de Amazon en un precio de admisión mucho más bajo para que podamos salir a explorar el sistema solar”.



Bezos informó previamente que estaba financiando a la compañía de cohetes Blue Origin LLC con alrededor de US$1,000 millones al año a través de la venta de acciones de Amazon.



Sus comentarios en el evento sugieren que tal vez sea solo el comienzo de su compromiso financiero con el proyecto, que está desarrollando cohetes reutilizables. Su patrimonio neto es de US$131,000 millones, de los cuales US$125,000 millones corresponden a acciones de Amazon, y eso "sigue subiendo", dijo durante el cóctel su madre, Jackie Bezos. Su fortuna ha crecido este año más que ninguna otra en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.



El máximo ejecutivo de Amazon no fue el único multimillonario en el deslumbrante evento celebrado en el Marriott Marquis de Times Square. El magnate inmobiliario industrial de la costa oeste Ed Roski y Frederik Paulsen, titán farmacéutico sueco y explorador del polo, examinaron atentamente los aperitivos de tarántula, cucaracha e iguana asada entre los 1,200 invitados, incluido James Lovell, la primera persona en viajar dos veces a la luna, en Apollo 8 y Apollo 13.



Viaje por mar



Bezos luego se negó a revelar cuánto de su fortuna gastará en viajes espaciales. Pero Paulsen, en la mesa contigua, dijo que Bezos podría gastarlo todo "si deja lo suficiente para cuidar a su madre”.



Bezos definitivamente no está dejando atrás a su mamá. Ella dijo que irá al espacio. Ya participó en un viaje por mar para recuperar motores de cohetes F-1, donde la tripulación hizo algunos arreglos para ella, como relató Bezos desde el escenario.



"Cuando abordamos el barco por primera vez, el capitán noruego, un tipo muy agradable, se me acercó y me dijo: ’Señor Bezos, me he tomado la libertad, porque su madre está a bordo, nunca antes habíamos tenido a una mujer a bordo, de eliminar toda la pornografía de las áreas comunes. Espero que le parezca bien’. Dije: ’Sí, está perfecto, está bien, gracias’”.



De seguro, muchas grandes exploradoras se han distinguido bastante bien en un mundo dominado por hombres. La velada honró a Edith Widder, experta en bioluminiscencia que se unió al multimillonario fundador de fondos de cobertura Ray Dalio en una exploración del fondo del océano.



Comieron sushi en sus lujosos sumergibles con equipos de música con sonido envolvente que interpretaban a Jack Johnson, recordó Widder.



Arreglar los baches



Widder dijo que preferiría que el dinero de Bezos se destinara a la exploración del océano en lugar de al espacio. James Watson, quien codescubrió la estructura del ADN, aconsejó a Bezos que gastara solo una cuarta parte de su fortuna en exploración espacial, para que pueda ocuparse de las necesidades de este planeta. "Tenemos que arreglar los baches", dijo Watson.



Y los ganadores del Premio New Explorer, Gino Caspari y Trevor Wallace, dijeron que están buscando de "uno y medio o dos millones" para completar la recuperación y preservación de artefactos de una tumba en el sur de Siberia.



Bezos también ama la Tierra. "Hemos enviado muchas sondas a todos los planetas de este sistema solar. Créanme, este es el mejor ", dijo." El mundo en el que vivimos es una verdadera joya". La idea de que el espacio sea una alternativa si la Tierra es destruida es "desmotivante", dijo.



"Quiero un mundo en el que vivan los nietos de mis nietos", dijo. "También quiero un mundo dinámico, un mundo que se expande y crece. No creo en el estancamiento. Y este planeta es finito".

