Amantes de las dos ruedas bajo la mira: La apuesta está en la versatilidad y precio

Para muchos, una motocicleta es sinónimo de libertad; para otros, un estilo de vida. Y el común denominador entre ambos es la pasión sobre dos ruedas.

“Los que buscan experimentar todo ello son personas que gustan de la adrenalina”, señala Joaquín Bonilla Sandoval, gerente general de Harley-Davidson Lima.

En cuanto al rango de precios que un amante de las motos puede pagar oscila entre los US$ 10,000 hasta los US$ 47,000, en el caso de los vehículos de tres ruedas, también conocidas como ‘viajeros’.

“Las personas tienden a comprar los modelos que rondan los US$ 15,000, en su mayoría”, prosigue.

Demanda

De acuerdo al experto, la demanda de motocicletas en el país tiene picos en dos meses en particular: en mayo y diciembre.

“Hemos podido estudiar que estos dos meses son altos por el pago de las utilidades y las fiestas navideñas, respectivamente”, añade.

Desde la apertura de las operaciones de Harley-Davidson en Lima –a inicios del 2016– se han podido introducir al parque automotor 150 motocicletas. Tan solo en el 2017 se comercializaron 80 unidades.

La meta inicial fue colocar de 80 a 100 vehículos el primer año de funcionamiento de la tienda en la capital.

Asimismo, detalló que los modelos con mayor demanda actualmente son los de motor entre 883 y 1,200 centímetros cúbicos.

“La apuesta por estas unidades se debe a un tema de precio y versatilidad, ya que la moto puede ser usada tanto en carretera como en ciudad”, sostiene Bonilla.

Modelos emblemáticos

El vocero señala que Harley-Davidson Lima cuenta con todos los modelos que se comercializan a nivel mundial. Entre ellos se encuentran los emblemáticos.

Por ejemplo, destaca la motocicleta Forty Eight, que tiene un motor de 1,200 centímetros cúbicos, y es representativa en la familia de Sportster.

“Cuenta con varios accesorios originales, como un asiento estilo bobber antiguo y clásico, así como con una barra denominada ‘Sissy bar’, que se inspira en los vehículos de antes de los 50”, señala.

Por otro lado, se exhibe también el Touring Ultra Limited, una moto top. Esta es ideal para viajes largos.

Esta posee un motor Milwaukee -Eight de 1,700 centímetros cúbicos.

“Estas motos fueron mejoradas con una suspensión showa, que hace que el viaje sea totalmente cómodo. Tiene también un sistema de entretenimiento”.