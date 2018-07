No alzó la copa con su selección, pero es el más valioso: más allá de Harry Kane

Harry Kane no pudo alzar la copa con la selección inglesa en el Mundial –pues cayó ante Croacia en semifinales–, pero sí logró colocarse como el máximo goleador del torneo y el futbolista más valorizado del orbe.

El delantero del Tottenham posee una cifra de US$ 238 millones, que supera la de Neymar, cuyo valor es de US$ 235 millones, según CIES Football Observatory. Destaca también en la tercera posición Kylian Mbappé –quien fue elegido como el futbolista más joven del Mundial– con US$ 223 millones.

Más atrás sigue Lionel Messi y Mohamed Salah con US$ 211 millones y US$ 204 millones, respectivamente.

Asimismo, el futbolista de 24 años también obtuvo uno de los mayores reconocimientos del campeonato: la Bota de Oro por los seis goles que marcó en el torneo.

De esta forma, el inglés sucede en el palmarés al colombiano James Rodríguez, ganador del mismo reconocimiento en el 2014.

Detrás de Kane figuraron Romelu Lukaku (Bélgica), Cristiano Ronaldo (Portugal), Denis Cheryshev (Rusia), Antoine Griezmann (Francia) y Kylian Mbappé (Francia). Todos ellos con cuatro tantos.

Los valores que más cayeron

En la otra vereda se encuentran aquellos jugadores cuyos valores de mercado bajaron tras su participación en la Copa del Mundo.

Este es el caso del uruguayo Luis Suárez, quien llegó a los US$ 140 millones tras la Copa, US$ 12 millones menos que en abril. Quizá sea uno de los decrecimientos más importantes tras el torneo.

También está el delantero alemán Thomas Müller con US$ 36 millones. Su valor cayó en US$ 11 millones desde mayo a la fecha.

De la misma forma, el portero español David de Gea percibirá una caída en su valor de mercado en US$ 3 millones desde abril. Su cifra actual es de US$ 49 millones.

Desgaste físico

Entre los datos curiosos que deja esta Copa se encuentra la distancia recorrida por los jugadores.

De manera conjunta, todos los futbolistas del Mundial– recorrieron 13,438 kilómetros, según datos de la FIFA recopilados por el portal AS.

De este total, el 92.54% le pertenece a los jugadores titulares, mientras que los suplentes registran apenas el 7.56% de la marcha.

Por otro lado, las selecciones que recorrieron el campo de juego fueron precisamente las que estuvieron cerca de alcanzar la victoria: la escuadra que más recorrió la cancha en todo el torneo fue Inglaterra, con 824 kilómetros. En segundo lugar se encuentran los croatas, quienes registraron 823 kilómetros.

La subcampeona del mundo, Croacia, fue asimismo la que cometió la mayor cantidad de faltas: 112. Además, los dirigidos por Zlatko Dalic fueron los más amonestados, con 15 tarjetas amarillas.

Solamente las escuadras de Rusia, Alemania, Colombia y Suiza recibieron tarjetas rojas. Una marcada a cada selección.