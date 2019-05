Alonso Cueto: “Los novelistas no hemos estado a la altura de la historia del Perú”

La primera vez que el escritor Alonso Cueto escuchó hablar sobre Micaela Villegas, ‘La Perricholi’, fue en un paseo escolar a una quinta en el Rímac. “Un guía nos señaló una bañera y nos dijo que allí se había bañado. Recuerdo claramente haberla visto e imaginado en ese lugar”, evoca.

Con el tiempo, sin embargo, se enteró que la historia no era cierta. Pero ese descubrimiento no cambió nada. “Ya la había imaginado, ya la tenía presente y siempre he tenido mucha curiosidad por ella”, agrega el autor.

Esa inquietud inicial se tradujo en el último libro que Cueto acaba de publicar. Se llama ‘ La Perricholi, reina de Lima’, y en él cuenta en 12 capítulos la vida de este personaje que sacudió los cimientos de la sociedad limeña del siglo XVIII.

¿Cuánto tiempo le tomó la investigación para esta novela?

La redacción tomó seis años y la investigación dos años más.

¿Cómo se aborda una investigación para una novela histórica?

Primero, hay que leer todo lo que hay. En este caso, fue difícil porque se ha escrito bastante sobre el tema. Lo importante es ‘entrar’ a esa época: sentir los sabores, los olores, ver las calles. La calle era muy importante en esa época.

¿Por qué?

Fue una etapa de gran ostentación en Lima. Era un ambiente variopinto porque se veía la riqueza de la gente noble, pero también había muchos mendigos, vendedores callejeros, caravanas religiosas y las tapadas.

¿Qué le atrajo de este personaje?

Es un personaje lleno de contrastes: era actriz, bailarina, empresaria, enamoradiza, autónoma. Era de vida mundana pero también devota del Señor de los Milagros. Tenía tantas contradicciones y eso siempre me ha parecido interesante en los personajes.

Portada del libro La Perricholi (Foto: Difusión) Portada del libro La Perricholi (Foto: Difusión)

Además de ser un personaje que transgredió las costumbres de su época…

Representó un cambio en las costumbres en Lima. Con su manera de ser, con su insolencia, su belleza, su gracia, con sus apariciones públicas en el escenario ataca a un sistema inmóvil conformado por nobles, religiosos y pueblo. Es decir, hace en el mundo de las costumbres lo que los próceres de la independencia hacen en el mundo político y militar.

En su obra ha sido una constante el ponerse en la piel de personajes femeninos. ¿Qué tan desafiante fue este?

Ha sido un desafío muy grande. Es importante desde un primer momento atender al personaje y escucharla. No hacer un personaje a tu imagen y semejanza, sino sentarte frente a ella y escuchar lo que tiene que contarte. Pero para eso requieres imaginarla, representarla, darle un cuerpo, una sangre.

¿Qué tan común en encontrar en la historia del Perú personajes así, tan transgresores de su época?

Los historiadores (en el Perú) han hecho un gran trabajo. Los novelistas no hemos estado a la altura de la historia del Perú. Cada novelista hace lo que quiere, no tiene la obligación de hacer novela histórica, pero creo que la historia del Perú es muy interesante, novelesca, con muchas aventuras. En general, hay muchos personajes que parecen atractivos.

¿Alguno con el que tenga proyectos de continuar haciendo novela histórica?

Siempre me ha interesado José Olaya, Atahualpa e incluso Ricardo Palma como personaje. Tengo proyectos con alguno de ellos.

¿Y mujeres?

Micaela Bastidas es un personaje tremendo y Ortensia Cáceres, la esposa del Mariscal Cáceres, también. La serie ‘El último bastión’ está rescatando una serie de personajes femeninos.

La crítica ha dicho que es uno de sus trabajos mejor logrados. ¿Está pendiente de lo que opinen de sus libros?

Cuando la crítica es enriquecedora no solo para el autor sino para cualquiera, sí. Me parece muy importante que la crítica no solo hable de un libro sino que de algunas ideas sobre lo que es una obra literaria.

¿Cuál es el estado de la crítica literaria peruana?

Hay dos o tres críticos muy interesantes. También una revista llamada Lucerna, Hueso Húmero, pero podríamos tener muchos más. Es una responsabilidad de los diarios también promover la lectura.

El escritor Alonso Cueto participará en la FIL Lima 2019 (Foto: Marco Ramón) El escritor Alonso Cueto participará en la FIL Lima 2019 (Foto: Marco Ramón) Marco Ramón

Sobre la piratería, los agentes literarios y la FIL

​

Usted es uno de los pocos escritores peruanos que cuenta con una agente literaria. ¿Qué tanto ha ayudado a promover su obra contar con una?

Efectivamente, es Antonia Kerrigan. Siempre ayuda mucho en el tema de traducciones y la difusión del libro en las ferias. Le tengo mucho cariño pues hemos trabajado hace muchos años.

¿Qué porcentaje se le asigna a un agente?

Eso cambia. Va desde el 10% hasta el 30% del monto cuando una editorial compra una obra.

Sin embargo, en el Perú todavía existe un grave problema por la piratería...

La piratería es una lacra total, un desastre. Es un tema asociado a otro problema generalizado entre nosotros que es la falta de bibliotecas. La informalidad es el otro problema. Los piratas que me encuentro en la calle siempre me preguntan cuándo sale mi próxima novela. Lo que tiene que haber es una política de estado para crear bibliotecas.

Por último, este año la FIL Lima homenajeará a su colega y amigo, Mario Vargas Llosa. ¿Qué participación tendrá usted en el evento?

Voy a participar en algunas mesas. La FIL será muy interesante este año. Va a estar Sergio Ramírez, Rosa Montero, Héctor Abad, el premio Nobel chino Mo Yan, el escritor argentino Guillermo Martínez, el gran especialista en el mundo de la obra de MVLL, Efraín Kristal; y su biógrafo, Gerald Martin.