Alonso Cueto: “El escritor es como un policía y un criminal: ambos rompen las reglas”

Una llamada telefónica interrumpió ayer el almuerzo del escritor Alonso Cueto. Estaba con unos amigos, por lo que dudó si coger el teléfono en ese momento. “Pero enhorabuena respondí. Era la voz de un español y me di cuenta que era algo especial”, comenta.

Efectivamente, el autor se ha convertido en el reciente ganador del Premio de Narrativa Alcobendas Juan Goytisolo en España. El narrador ha obtenido este galardón literario por su novela “Palabras de otro lado” que lo hace merecedor de más de US$ 22,500 y la publicación de la obra por la editorial Galaxia Gutenberg.

¿A qué se debe el título de este libro?

Es una novela policial sobre una mujer peruana que, al morir su madre, va a buscar a su padre en España. En esta búsqueda hay una serie de expresiones, recuerdos e imágenes que vienen del pasado. “De otro lado” se refiere no solo a distintas zonas geográficas, también a zonas temporales.

La novela policial es un género recurrente en su obra. ¿A qué se debe

Siempre me ha interesado la novela policial. El escritor es como un policía y también un criminal. Ambos siempre rompen con las reglas. La novela policial que me interesa es donde el principal sospechoso es el tiempo. El tiempo siempre logra emboscarnos, buscarnos y descubrir quiénes somos.

A nivel comercial, ¿es un buen momento para este género literario?

No pienso mucho en eso. La novela policial siempre ha despertado interés en la gente. Tengo la impresión de que toda nuestra vida es una novela policial: desde que nacemos, tenemos leyes y las rompemos

¿Cuál es el estímulo detrás de los premios literarios?

Los premios literarios son reconocimientos, momentos muy gratos, sobre todo cuando se trata de un jurado como el que compone este premio. Pero, evidentemente, el lugar de un escritor siempre está en el silencio y en el aislamiento. Los premios te sacan momentáneamente de eso, pero uno siempre quiere volver al lugar donde nacen las historias.

¿De qué manera afecta este galardón a la literatura peruana ?

Un escritor siempre vive de la relación con su país. Hay que verlo como ocasiones para la difusión y la lectura.

La novela está ambientada en España, país en el que usted vivió. ¿De qué manera influyó eso?

Para mí vivir en España cuando tenía 22 años fue estar en un mundo mucho más intenso, ruidoso y grande. Todos los amigos que tuve me hicieron ver que las diferencias entre peruanos y españoles no son tan grandes y eso es lo que va descubriendo el personaje de este libro. Cada vez más, sobre todo ahora, tenemos una relación más cercana con España. Lo que no sucede, por ejemplo, con un francés de Quebec con uno de Francia.

La búsqueda de la identidad es un eje de esta obra. ¿Por qué?

Es una novela sobre las muchas identidades que tenemos. La identidad es un punto de partida y no un punto de llegada, vamos descubriendo quiénes somos a lo largo de nuestra vida. Eso es lo que somos: somos muchas personas, muchos países, muchas lenguas.

Sobre todo los peruanos...

Sí, especialmente los peruanos. Si no aceptamos eso, no se ha entendido nada. Ser peruano es ser de muchas tradiciones y culturas. Y eso es una enorme riqueza.

¿Cuándo saldrá publicada la novela?

Será en la segunda mitad del año.

¿Ya lo han llamado sus amigosescritores?

Me ha llamado Alfredo Bryce mientras estaba hablando con usted, así que no le he podido contestar. También Fernando Ampuero. Y Renato Cisneros me ha mandado un mensaje muy cariñoso.

El Dato Novedad. Alonso Cueto acaba de publicar “La Perricholi”, un libro en clave de ficción sobre la vida de Micaela Villegas, personaje de la sociedad limeña del siglo XVIII.

931 NOVELAS fueron presentadas a este concurso literario.