entrevista Alessandro de Souza: “Solo 30 peruanos practicamos tiro. No es fácil que salga un campeón olímpico” Alessandro de Souza, atleta de fosa olímpica, representará al Perú en los Panamericanos de Lima 2019 y en las Olimpiadas de Tokio 2020. Prepararse para pelear por una medalla supone una inversión de US$ 35,000 a US$ 40,000.

(Foto: Diana Chávez) (Foto: Diana Chávez)