Albina Ruiz: “Los residuos no son un problema, sino una oportunidad de cambio”

El sillón municipal no fue el único en sufrir cambios al iniciar el año. El Ministerio del Ambiente incorporó a Albina Ruiz Ríos como su nueva viceministra en enero. La ingeniera, activista por más de 30 años en la industria del reciclaje, revela que su meta más ambiciosa es no ver a más recicladores en el mundo. Planea cambiar las situación a base de leyes y educación.

¿Cómo encuentra el panorama?

Las cosas como se vinieron haciendo hasta hace unos años no estaban bien. Llegar y encontrarse con cerros de basura no era correcto.

¿En quién pesa la responsabi­lidad?

Yo creo que hay una corresponsabilidad. El Estado tiene mayor obligación. Pero creo que tampoco ha tenido mucha importancia para la población. Antes la gente veía normal el cerro de basura junto a su casa. Ahora tiene un poco de residuos y ya está protestando. Eso me encanta, porque significa que ha despertado.

¿La situación ha cambiado mucho?, ¿en qué medida?

Me acuerdo que, por ejemplo, cuando fui directora municipal en San Martín de Porres, en 1987 recibíamos a dirigentes que se quejaban porque en un mes la basura no se recogía. Los olores eran horribles. A veces no nos damos cuenta de que hemos avanzado.

¿Cómo se observa eso?

Hoy tenemos mil escuelas en vez de 10 con las que trabajamos lo ambiental. No hay universidad que no tenga actividades sobre el asunto. Antes uno tenía que tocar las puertas para que las instituciones y personas puedan colaborar, ahora es al revés. Los residuos no son un problema, sino una oportunidad de cambio.

¿Cuál fue el punto de quiebre para que darse cuenta de que quería dedicar su vida a esto?

Cuando una noche descubrí a una señora con sus niños recogiendo cosas de los residuos. Me acerqué a preguntarle por qué y me dijo que los vendía.

Ud. ha tenido un acercamiento al reciclaje, ¿cuál es su visión final?

Mi sueño en verdad es que no haya más recicladores. No debería haber ningún reciclador trabajando en un botadero, en medio de los gallinazos, con las cosas quemándose. Es como la miseria absoluta.

¿Cómo inició su carrera?

Fue curioso porque no empecé a trabajar pensando en el reciclaje sino más bien preocupada por la comunidad donde yo vivía, El Agustino. Hice una tesis sobre microempresas de saneamiento ambiental. Creo que eso me marcó.

¿Qué planes tiene en mente?

Estamos enfocados en la campaña ‘En casa yo reciclo’. Bajo la ley de plásticos, hemos propuesto que los días miércoles sean el día de reciclaje. Y, dado a que ya estamos trabajando en el reglamento, lo lógico es que trabajemos ya en la red de envases y embalajes porque están muy en sintonía.

¿Son cada vez más los actores involucrados?

Hay un grupo de empresarios preocupados por el reciclaje informal de las baterías con ácido. En lugares como en las riberas del río Chillón o en Cieneguilla, algunos informales prenden fuego en cilindros para fundir el plomo y es altamente contaminante. Hoy estamos trabajando tres proyectos extendidos al productor.

¿Se refiere a pequeñas o grandes empresas?

Todas. Tanto las que producen como las que importan. Lo importante es sacar productos al mercado en envases biodegradables o retornables.

¿Son requisitos que ustedes plantean o las empresas implementan por iniciativa propia?

Ellas están alineadas con nosotros. Desde que empezamos a discutir la ley de plástico, muchos se adelantaron a cumplirla.

¿En qué consiste?

La norma señala que el 15% de los envases sea de material reciclado. Luego, en el 2014 se aprobó el decreto que permite hacer una botella de otra botella. Dos empresas grandes invirtieron en esta tecnología.

¿Es costosa esta inversión?

No. No se invertiría si no hay ganancias. Backus fue la primera empresa que firmó un acuerdo con San Miguel Industrias en el 2016. Ahora el 25% de sus botellas de bebidas no alcohólicas es de material reciclado. Este año se sumó Coca-Cola, también se unirá PepsiCo y otras más.

¿Hay nuevos avances?

Así es. Por eso no entendemos por qué el Congreso quiere dictaminar un 15% como mínimo, si las empresas vienen haciéndolo de manera voluntaria por 25%.

En Corto Censo. Este año el Ministerio decidió realizar el primer censo nacional para conocer el número exacto de recicladores en el país. Será un registro socioeconómico para averiguar la situación de cada uno. Además, en paralelo, el Minam y Senati están trabajando la certificación de competencias de recicladores.