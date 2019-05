"Aladdin" debutó en el primer lugar de las taquillas durante su primer fin de semana

Fotos | La nueva versión de Walt Disney Co. de su clásico “Aladdin” aplastó a la competencia en las taquillas de Norteamérica en su fin de semana de estreno, que incluyó dos nuevas películas para adultos: la aclamada comedia de adolescentes “Booksmart” y la cinta de terror “Brightburn”.

“Aladdin”, dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott, recaudó un estimado de US$ 86,1 millones, informaron el domingo los estudios. Se espera que para el lunes supere la marca de los 100 millones de dólares.

"John Wick: Chapter 3 — Parabellum" se colocó en el segundo puesto con US$ 24,4 millones, mientras que “Avengers: Endgame” se ubicó en tercero con US$ 16.8 millones. "Pokémon Detective Pikachu" cayó al cuarto lugar con US$ 13.3 millones.

“Brightburn” de Sony, con un presupuesto modesto, se estrenó en la quinta posición con US$ 7.5 millones, y “Booksmart” sólo recaudó US$ 6.5 millones en su debut ocupando el sexto lugar a pesar de las excelentes reseñas.

A continuación presentamos un aproximado de los ingresos en taquilla del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore. También se incluyen las cifras internacionales más recientes en esos mismos días. Las cifras finales en Norteamérica serán divulgadas el lunes.

1.“Aladdin” , US$ 86.1 millones (121 millones a nivel internacional)

2. “John Wick: Chapter 3 — Parabellum”, US$ 24.4 millones (US$ 24,8 millones internacional)

3. “Avengers: Endgame”, US$ 16.8 millones (US$ 15.3 millones internacional)

4. “Pokémon Detective Pikachu”, US$ 13.3 millones (US$ 24.3 millones internacional)

5. “Brightburn”, US$ 7.5 millones (US$ 4.5 millones internacional)

6. “Booksmart”, US$ 6.5 millones.

7. “A Dog's Journey”, US$ 4.1 millones (US$ 6.5 millones internacional)

8. “The Hustle”, US$ 3.8 millones (US$ 4,6 millones internacional)

9. “The Intruder”, US$ 2.3 millones.

10. “Long Shot”, US$ 1.6 millones (US$ 788,000 internacional)