El Airlander 10 alista su millonario vuelo

El Airlander 10 es la aeronave más grande del mundo. Y sus 92 metros supera a los 73 metros del Airbus A380, que es el avión de mayor tamaño en la actualidad.



Hybrid Air Vehicles (HAV) gastó US$ 33 millones en la aeronave híbrida, que es parte avión, parte dirigible y parte helicóptero. La firma ha enfrentado dos incidentes en los vuelos de prueba, lo que puso en duda la viabilidad de la aeronave, que cuenta con un lujoso interior.



HAV planea ofrecer programas de vuelos de 3 días alrededor del mundo y aunque no se reveló el precio del boleto, existen rumores de que superaría el millón de dólares.



Cada uno de sus 19 pasajeros contarían en el vuelo con lujosas habitaciones, con baño privado, grandes ventanas y piso transparente.



El Airlander cuenta además con un bar una gran sala de estar donde se podrá disfrutar del vuelo a unos 4,900 metros de altura y a una velocidad promedio de 148 kilómetros por hora.



El Airlander puede despegar y aterrizar verticalmente, lo que significa que no necesita una pista de aterrizaje. También puede operar desde campos abiertos, desiertos, hielo o agua.



Los dirigibles tienen una larga historia que se remonta al siglo XIX, aunque su popularidad cayó frente a la competencia de los aviones en el siglo XX y accidentes de alto perfil como el desastre de Hindenburg en 1937.



Hybrid Air Vehicles dijo a Reuters que apuntaba a construir 12 aeronaves al año para 2018.