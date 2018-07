Ahorrar para poder jubilarse joven, una tendencia que gana adeptos en Alemania

FOTO 1 | 1. Páguese a usted mismo primero: “Las personas aun no entienden que deben ahorrar 10 centavos por cada dólar”, dice el millonario David Bach. Dijo que el promedio de norteamericanos que ahorran solo lo hacen por el equivalente a 15 minutos por ingreso diario, cuando deberían ahorrar una hora. Bach identificó problemas al investigar a la Reserva Federal que revelaba que cerca de la mitad de estadounidenses no tendrían el suficiente dinero para cubrir una emergencia de US$ 400. Aun así, millones de estas personas comprarán un café y esperarán gastar US$ 800 al año siguiente. Hay dinero, solo que no se ahorra. (Foto: as.com)