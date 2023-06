Stephanía Palomino Melgar

El sol ya adorna el cielo limeño y los colores vuelven a ser parte del armario, pero el look no puede estar completo sin un buen maquillaje. Para Martha Risco, asesora de imagen y consultora de estilo, el cuidado es básico, pues el ejecutivo no solo se representa a sí mismo, sino a la empresa donde se desempeña.

Sostiene que el maquillaje para este tipo de actividad debe ser muy natural con tonos nude, tierras, y que se tenga en cuenta el tema de colorimetría.

"Hay mujeres que tienen el tipo de piel más fría, hay otras a las que consideramos que tienen piel cálida. A partir de eso, cada una debe identificar cuál es el maquillaje que mejor le acomoda", señaló.

Explicó que si una es de piel cálida puede optar por un maquillaje que vaya desde los tonos cobres, terracota y bronces. Si es fría puede elegir los tonos rosas.

Pero el afán por el maquillaje no solo proviene como parte de un código de vestimenta de la oficina, sino que se ha convertido en una necesidad de los clientes.

Según Valeria Pratto, especialista en belleza de la compañía Sally Beauty, hoy en día el cuidado personal se ha vuelto muy importante y es uno de sectores en los que el consumidor está invirtiendo más.

"Hoy en día las mujeres tienen más de un color de labial o esmalte de uñas, para usarlos de acuerdo con el look", comentó Pratto.

Marita Manrique, Resident Trainer & Special Events Estée Lauder Perú, informó que los elementos que más demandan las ejecutivas son el labial, máscara de pestañas, base y delineador de ojos.

Medida correcta”Un maquillaje recargado puede desviar la atención de lo más importante”. Hay otros códigos como el tamaño de las uñas (1 milímetro después de la yema), evitar accesorios para el cabello, entre otros.

La edad también importa

Según Martha Risco, el tipo de maquillaje a usar también tiene que ver con la edad.

"Mientras más joven uno es puede optar por diferentes tonalidades, mientras la edad avanza, los tonos deben suavizarse", recomienda.

Por otro lado, según Marita Manrique, ejecutiva de Estée Lauder, el ticket promedio en sus tiendas alcanza los S/. 480.