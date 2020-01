La marca deportiva alemana Adidas ha firmado un contrato de diez años con el Club Atlético Boca Juniors de Argentina, sustituyendo a Nike en una ofensiva que busca afianzar su hegemonía en el fútbol sudamericano y sobre todo en la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de la región.

Con este acuerdo, considerado “ el mejor contrato del fútbol argentino ” según medios de ese país, Adidas vestirá no solo al primer equipo masculino, sino también a las divisiones inferiores, fútbol femenino y el resto de los deportes federados del equipo xeneize.

El vínculo, que llevó al club a romper con Nike luego de 24 temporadas ininterrumpidas, contempla un monto fijo superior a los US$ 10 millones por año más regalías por las ventas en el país y el exterior, informó Clarín Deportes.

Además, Boca percibirá premios por objetivos. Adidas le pagará US$ 1.1 millones si obtiene el Mundial de Clubes; US$ 1 millón por ganar la Copa Libertadores; US$ 900,000 a cambio de la Superliga; US$ 350,000 por la Copa Sudamericana; US$ 300,000 si levanta la Copa de la Superliga; US$ 200,000 por la Recopa y US$ 150,000 por la Supercopa.

La venta de la nueva indumentaria de Adidas para Boca Juniors, así como la campaña integral del lanzamiento, iniciará el próximo 10 de enero.

Copa Libertadores 2020

Con el flamante ‘fichaje’ de Boca, el club más ganador del certamen detrás del también argentino Independiente (que no participará en la presente edición), Adidas proveerá la indumentaria oficial de cinco de los diez equipos más ‘coperos’ del torneo: el actual campeón Flamengo (2 títulos), el subcampeón River Plate (4), Olimpia de Paraguay (3) y São Paulo (3).

Los otros equipos en el Top Ten de campeones incluyen a Peñarol (5) de Uruguay, que usa la marca alemana Puma, Nacional (Umbro) con tres títulos, Grêmio (Umbro) con tres títulos, Santos (Umbro) con tres títulos y Palmeiras (Puma), un título.