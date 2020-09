El último fin de semana, el Gobierno puso en marcha una nueva campaña de comunicación para concientizar a la ciudadanía sobre los peligros del coronavirus. Sin embargo, esta se ha visto envuelta en medio de la polémica debido a los mensajes que contiene.

Más allá de analizar esta estrategia desde un punto de vista comunicacional, consultamos las opiniones de especialistas de diversas disciplinas y de alguna manera inmersos en la situación acerca de este tema.

Inversión. De acuerdo a la Resolución Nº 218-2020-PCM, el Ejecutivo invertirá S/19 millones de un total de S/28.5 millones en publicidad para frenar el avance del coronavirus y promover una vida saludable. De acuerdo a las autoridades, la campaña está dirigida a los que aún actúan con irresponsabilidad frente a la pandemia.





Gustavo Rodríguez

Publicista y escritor

Esta campaña es tan dura como lo son los momentos que atravesamos. Si apela al miedo es justamente para conmover, como un recurso de fuerza. Entonces, me parece que es adecuada para un problema específico dirigido a un segmento específico de la población. No es la campaña que quiero ver o que necesitamos. Aún sigo esperando una campaña integral que llene los vacíos y malos entendidos que nuestra población maneja a diario.

Asimismo, me gustaría ver una campaña liderada por el Minsa donde personalidades científicas y médicas confiables le comuniquen a la población aquellos hechos que van a ser prácticos y vitales para salir de esto con rapidez. Que sea un ABC clarísimo de cómo comportarse en sociedad, que contrarreste las ‘fake news’ y que te diga por qué no debes automedicarte. Puede ser liderado por la ministra de Salud, que goza de un alto nivel de confianza por parte de la población.

En el caso del Gobierno, no se puede hacer un mea culpa a nivel de campaña, pero a nivel político sí. Sería saludable y sería humano. Lo que no se puede entender es esta sensación de ocultamiento, de arrogancia por omisión. El líder no solo señala el camino, también asume cuando se equivoca, y eso hace que a la siguiente le creas con más disposición.





Ciro Maguiña

Vicedecano Colegio Médico del Perú

Nosotros hace meses dijimos que había que ganar a la población. Le dijimos al anterior ministro, pero al igual que descuidaron el rol primario, este también fue un descuido de meses. Me alegra que se retome ello. Aunque es tardía la respuesta, creo que va a tener un impacto. El nuevo enfoque es ganar la población. Ahora se hace a través de un poco de miedo, pero es una forma de ganarla para que no contagien.

Ahora se ha visto que los contagios se dan principalmente por fiestas, reuniones familiares y hasta por el deporte. Por eso el miedo tiene un impacto positivo porque uno ve qué le puede pasar. El mensaje es adecuado porque busca causar temor pues la situación es delicada.

Esta crisis es como una maratón, larga y prolongada. Por eso los mensajes deben ser en función de la evolución de la pandemia. Si esto tiene un impacto, en tres o cuatro semanas veremos menos reuniones. Además, debe haber nuevos mensajes para vacunarse contra la influenza o el neumococo, que también falta. Se deberá incluir a lo largo de esta campaña las otras grandes enfermedades que matan más que el covid-19.

El error del Gobierno fue que estos mensajes son tardíos. Y no creo que le echan la culpa a la población, sino que están advirtiendo que muchas actividades antes normales pueden afectarles o contagiar a sus familias.





Tatiana Cuadros

Sicóloga

Los seres humanos nos sentimos identificados con los personajes que se presentan en la televisión cuando reflejan emociones coherentes y que nuestro cerebro puede asociar como verdadero. Si las emociones que reflejan son de poca empatía, como las presentadas en los comerciales, teniendo en consideración la gravedad de las consecuencias, entonces nuestro cerebro no se convencerá.

La idea de invitar a la reflexión es buena, pero no invita a la acción, ya que no se muestran verdaderos sentimientos de culpa, responsabilidad y empatía.

Además, se presenta como si los afectados fueran solo los adultos mayores y no los jóvenes. Entonces, si las personas que causan esta situación no son conscientes del daño, menos van a compadecerse de otras distintas a su rango de edad.

Es fundamental que la campaña sea más agresiva, mostrando la muerte en su totalidad y contemplar la idea de que esta pandemia afecta a todos. Presentar testimonios de familiares que han perdido seres queridos podría ser de gran utilidad, además de ver cómo son tratados los cuerpos de los fallecidos con covid.

La realidad no debe ser maquillada, pues responsables hay, y si no hay represalias, entonces debe haber concientización, pero bien planificada.





Alexander Huerta-Mercado

Antropólogo y docente PUCP

Me llama la atención la ola de críticas hacia la campaña. Una característica que atraviesa a toda la sociedad peruana es que no estamos unidos por una ciudadanía sino por oponernos a un Estado al que percibimos ineficiente. Entonces, que haya un mensaje sarcástico, que ironice cruelmente con la muerte frente a la diversión, parece percibirse como que es emitido por alguien “superiormente moral”. Creo que eso ha sido leído como muy agresivo y poco autocrítico.

Creo que debemos promover no solo el castigo y el miedo, pues como ciudadanos estamos acostumbrados a tener más deberes (multas, castigos, amenazas, plazos) que derechos. Sería bueno estimular la idea de la acción colectiva. Es decir, mensajes afirmativos. Ya vivimos antes de la pandemia en un mundo de vigilancia y castigo que nos ha alejado de una ciudadanía efectiva.

Creo que también hay que invitar a todos a hacer campaña, a blogueros, influencers, cantantes. Hacer cuestiones más testimoniales, menos estigmatizantes y menos castigadoras.