Cajero automático: Ocho cosas que debe hacer cuando retire dinero

Sacar dinero de un cajero automático forma parte de nuestro día a día. Estos dispensadores de dinero están plenamente integrados en el territorio nacional y su amplio número propicia que las personas sigan acudiendo cuando necesiten.

Pero algo tan cotidiano como acudir a un cajero en busca de efectivo puede acabar peor de los esperado y no precisamente porque nuestra cuenta no tenga fondos o porque la banda magnética de la tarjeta no funcione. Los delincuentes están al acecho y pueden actuar en cualquier momento.

Es por ello que es importante que las personas sepan cómo actuar en caso de estar en peligro , sobre todo a la hora de retirar dinero. A continuación, le dejamos con ocho consejos claves para retirar dinero de un cajero sin ser víctimas de robo.

Si está en el cajero automático y ve que un extraño se acerca demasiado es mejor tomar distancia o volver más tarde.

Nunca acepte ayuda de desconocidos mientras usa el cajero automático. Si tiene dudas, es mejor consultar al personal de la entidad bancaria.

Tape el teclado al introducir su clave secreta. Una vez que retire el dinero del cajero, no lo cuente en público, alguien podría estar observándole.

Siempre lleve la tarjeta consigo, al terminar la operación verifique que la pantalla vuelve al inicio. Si le toca salir del cajero sin terminar la transacción siempre oprima la tecla ‘Cancelar’.

Debe mantenerse alerta antes, durante y después de cada transacción que realice en los dispensadores de dinero. (Foto: Andina)