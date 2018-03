7 idiomas para crecer en otros países

- / -

4. FOTO 4 | 4. Francés. La relación franco – mexicana se encuentra en su mejor momento tras las visitas de Estado que se han dado en el último año. Hay un gran interés de Francia por participar en mercados mexicanos, en particular en la industria aeroespacial, por lo que es indispensable conocerlo. (Foto: Getty) “Es el segundo idioma más enseñado del planeta. No solo es importante para desarrollarse en el mercado francés, también es usado en otros países europeos y del norte de África. Hay que recordar que 50% de las palabras del inglés tienen su origen en el francés”, dijo Marie José Leduc, directora general adjunta de la Alianza Francesa de México. Además, al ser una lengua romance, comparte muchas similitudes con el español, lo que facilita su aprendizaje. No hay que desaprovechar este idioma que puede abrirte las puertas de varios mercados europeos.