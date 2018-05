6 importantes consejos del multimillonario Jack Ma para empezar un negocio

- / -

Foto 1 | Antes de empezar un negocio, tienes que saber lo que estás haciendo El propósito de ser tu propio jefe no debe ser sólo porque no estás interesado en trabajar para otras personas, sino porque también estás viendo una oportunidad de negocios que llenará algunos vacíos en el mercado.En 1995, cuando Ma fue a los Estados Unidos para convertirse en traductor, su amigo le mostró cómo funcionaba internet. Después de eso, él busco la palabra “beer” y se dio cuenta que no había una cerveza china. (Foto: istock)