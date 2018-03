Con el 570GT Sport Pack, McLaren ofrece comodidad y conveniencia

FOTOS | El actual favorito de los fanáticos de McLaren es el 720S, un auto tipo nave espacial de 710 caballos de fuerza que cuesta US$ 285,000 y vuela como un rayo.

Pero no deje que la espectacularidad del 720S lo ciegue de ver otro auto de la línea del fabricante británico de automóviles que, en definitiva, es más integral y, posiblemente, también más divertido de tener. (Sin duda es más fácil de tener).

Estoy hablando del McLaren 570GT Sport Pack, que representa lo mejor de dos mundos: es superrápido y preciso, y ofrece practicidad real para viajes diarios y aventuras de fin de semana.

Donde el 720S es más inflexible, largo y esencialmente carece de espacio significativo de almacenamiento, el 570GT Sport Pack es más generoso. No lo sacudirá excesivamente en superficies imperfectas, es más fácil de maniobrar en estacionamientos y callejones, y sus espacios para los pies y parte trasera son más espaciosos. Sin mencionar que a US$ 208,900, es más barato de comprar y mantener.

Este es el McLaren que desea conducir más, y más a menudo, que los demás.

Lo mejor de ambos mundos

Así es como McLaren logró esta hazaña: comenzó con el cuerpo del 570GT original, que tiene espacio para el equipaje y una dirección y suspensión más suaves. (La versión GT es el modelo más conveniente y cómodo de la línea 570). Luego, el fabricante de automóviles agregó la dinámica de manejo mejor definida del cupé 570S.

El 570GT Sport Pack resultante tiene un motor V8 con 562 caballos de fuerza y 443 libras-pie de torque, el manejo rápido y mayor poder del S, y la hermosa cubierta de cuero y espaciosa maletera con puerta trasera de vidrio de marco de fibra de carbono del GT.

El automóvil acelera de 0 a 62 mph (alrededor de 100 km/h) en 3.4 segundos; su velocidad máxima es de 204 mph. En las carreteras amplias y suaves de Suiza, no requirió ningún esfuerzo para viajar a 100 mph o más.

Mejoras para hacer

Esto no quiere decir que el 570GT Sport Pack es perfecto. No lo es. La pantalla táctil de control central orientada verticalmente de McLaren y sus sistemas asociados no son intuitivos y siguen siendo demasiado complicados y lentos. Estos desafíos molestan de sobremanera al conductor.

Y a pesar del estilo GT, que ofrece una plataforma trasera detrás de los dos asientos, perfecta para llevar abrigos y bolsos, no hay bolsillos o simples espacios en las puertas para sostener teléfonos celulares o botellas de agua. El único portavasos en la consola central tampoco sirve. Si se supone que es un automóvil para viajar diarios, debería tener lugares para poner las cosas que llevas: café, agua, un teléfono celular o cables de carga. No es demasiado pedir.

La visibilidad es otro problema en el 570GT Sport Pack, ya que la plataforma trasera, cuando está llena de abrigos y equipaje, bloquea todas las líneas de visión directamente detrás del conductor. Los pilares inclinados y en ángulo en el centro del automóvil bloquean las líneas de visión directamente delante y detrás de los hombros. Nada de esto es bueno cuando viajas rápido por la carretera.

Estos no son factores decisivos, pero McLaren debe concentrarse en mejorarlos. La línea Sport Series de la marca, que incluye el 570GT Sport Pack, es responsable de más del 60% de las ventas totales. Basándome en mi conversación con el jefe de ventas Jolyon Nash, estos autos continuarán desempeñando un papel importante en la vida de McLaren.

Y deberían. Los autos versátiles y apasionantes como el 570GT Sport Pack tienen un gran atractivo y están acercando a nuevos conductores a la marca.