50 recomendaciones para no gastar de más en sus viajes al exterior

FOTO 19 | PLANIFICA UNA ESCAPADA DE ESQUÍ FUERA DE LO COMÚN Y QUE SEA ECONÓMICA. Si sueñas con la nieve fresca sin pagar altos precios, considera hospedarte en un lugar de retiro al aire libre para obtener precios asequibles. Por ejemplo, en Aspen, Colorado, cambian hospedarte en el popular The Little Nell para disfrutar de una estadía en el Basalt Mountain Inn, que ofrece tarifas razonables y un tentador paquete Ski and Stay (Esquía y alóijate), con precios que van desde 198 dólares e incluyen combinaciones de boletos de telesillas. O si tu corazón está decidido a abordar las laderas en Park City, Utah, deja de hospedarte en alojamientos caros en la ciudad para disfrutar de una estadía en el Homestead Resort, ubicado en la cercana Midway, que cuenta con una piscina geotérmica y ofrece atractivos paquetes de esquí en la estación de esquí Deer Valley. (Foto: Getty)