El restaurante peruano Maido del chef Mitsuharu Tsumura, que durante tres años consecutivos se consagró como el mejor en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants, cedió su posición al restaurante Don Julio de Buenos Aires, quedando en segundo lugar.

La lista, revelada este jueves en una ceremonia virtual de Latin America’s 50 Best Restaurants, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, está encabezada en su octava edición por el restaurante de parrilla argentina Don Julio del restaurador y sumiller Pablo Rivero.

La irrupción de Don Julio en el primer puesto también desplaza este año al restaurante peruano Central del segundo al tercer lugar.

Central también fue honrado con el Gin Mare Art of Hospitality Award, donde la Academia de votantes elogió su estilo de servicio relajado, pero altamente profesional.

Perú es el país con el mayor número de puestos en la lista del 2020, con 11 restaurantes. Los otros restaurantes peruanos son Osso (posición 10), Kjolle (18), Isolina (20), Astrid y Gastón (22), Mayta (24), Rafael (29), el cusqueño Mil (35), Mérito (37) y La Mar (45).

El restaurante limeño Mérito obtuvo además el Highest New Entry, patrocinado por Aspire Lifestyles mientras que Mayta recibió el Highest Climber, patrocinado por illycaffè.

Cabe señalar que el local en Buenos Aires del restaurante peruano de comida nikkei Osaka ingresó a la lista en el puesto 38.

Don Julio

El restaurador y sumiller Pablo Rivero, cuyo restaurante Don Julio ocupa el primer lugar, lidera esta parrilla argentina que ha logrado reconocimiento internacional por su ejemplar hospitalidad, su carta de vinos y su enfoque singular frente a los ingredientes.

Toda la carne de Don Julio proviene de ganado de pastoreo Aberdeen Angus y Hereford, criado en el campo de Buenos Aires y con una maduración de al menos 21 días para alcanzar una madurez óptima.

En el cuarto puesto, tras Maido y Central, se ubica A Casa do Porco en Sao Paulo y Pujol en Ciudad de México en el quinto puesto. Pujol también se lleva a casa el Flor de Caña Sustainable Restaurant Award.

Mejor ubicados

Detrás de Perú, que lidera la lista al tener 11 de los 50 restaurantes, le sigue Argentina con 10, adicionando dos debutantes con El Preferido de Palermo y Osaka – ambos en Buenos Aires.

Brasil gana nueve puestos, incluyendo un debutante, Corrutela en Sao Paulo. México iguala el desempeño de Brasil con nueve restaurantes en la lista.

Colombia y Chile tienen cuatro puestos cada uno y Ecuador encuentra un puesto inaugural con Nuema, que es galardonado The Best Restaurant in Ecuador.

Este año, Latin America’s 50 Best Restaurants presentan seis debutantes en total. Mérito de Lima; Osaka y El Preferido de Palermo en Buenos Aires, ocupan los puestos 36 y 47, respectivamente; Nuema, en Quito (Ecuador), se encuentra en el puesto 48; Celele, en Cartagena (Colombia), se encuentra en el puesto 49; y Corrutela, en Sao Paulo (Brasil), se encuentra en el puesto 50.