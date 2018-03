5 historias sobre renuncias y lo que puede aprender de ellas

- / -

FOTO 2 | 2. Decide qué quieres y mantente firme Si bien es posible que tu jefe llame a seguridad para que te escolte a la puerta, también puede ser que intente convencerte para que te quedes en la empresa. Kevin Huhn, fundador de Be Your Best Today, experimentó lo último. "Cuando entregué mi renuncia después de trabajar en una compañía por tres años, recibí una llamada del presidente. Me ofreció un aumento del 20% en mi salario a cambio de quedarme”, dijo Kevin. Rechazó la oferta, pero dijo que la propuesta le dejó una buena sensación sobre la empresa en la que trabajó y aumentó su ego. Consejo: Algunos empleadores intentarán mantenerte con incentivos. Si te gusta tu trabajo actual, es completamente válido quedarse. Pero ten cuidado. No permitas que las posibles recompensas te nublen la vista. Elegiste irte a un nuevo empleo por una razón. Si crees que tu jefe podría tentarte para que permanezcas en la compañía, escribe una lista de los pros y los contras de quedarse y de marcharse. Saber lo que quieres te ayudará a tomar y respaldar tu decisión final.