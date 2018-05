Solo 30% de las principales mineras cuentan con una estrategia digital integral

Foto 5 | Este año, Hochschild Mining avanza con sus proyectos mineros en el Perú y Argentina; así, hará desembolsos en sus operaciones de Inmaculada y Pallancata (Ayacucho), Arcata (Arequipa) y en la mina de oro y plata San José (Argentina). El presupuesto destinado este año en las minas de la empresa se estima entre US$ 125 millones y US$ 135 millones. De estas exploraciones se prevé que unos US$ 40 millones a U$ 45 millones están enfocados a inversión en la mina de oro y plata Inmaculada; mientras que US$ 43 millones a US$ 48 millones están en la mina San José (Argentina).