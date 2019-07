Las 280 horas de Negrín, el hombre tras la ceremonia de los Panamericanos

Francisco Negrín inició su carrera en el mundo de los espectáculos como asistente de director en Francia. Recién terminaba la universidad y eligió la ópera como medio para transmitir arte. Hoy es el director creativo de la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Aunque estudió literatura, piano, danza, practicó patinaje sobre hielo y en su momento quiso ser coreógrafo, su decisión por convertirse en director parece ser la correcta. Actualmente Negrín es un galardonado director de escena y su trabajo podrá ser visto hoy en la inauguración de los Panamericanos. “Estoy contento”, señala con emoción a Gestión.

Panamericanos en Lima

Al igual que toda obra pública, Negrín se presentó junto a la productora Italiana Balich Worldwide Show para participar de las licitaciones de Lima 2019, compitiendo contra otras 14 productoras.

Una vez ganadora, el equipo creativo se preparó durante más de un año para la ceremonia de inauguración.

Además, participaron del espectáculo unas 1,933 personas, de las cuales 1,860 son solo voluntarios. “Hemos ensayado unas 280 horas”, revela Negrín a Gestión.

La inspiración para montar el show se basó en “la naturaleza y cultura del Perú, que es tan diversa. También en la idea de las culturas prehispánicas: (para ellos) el tiempo no es lineal, sino cíclico”, concluye el director.

¿Quién es Francisco Negrín?

Antes del arte, su familia estuvo envuelta en la política. Su bisabuelo, Juan Negrín, fue presidente de gobierno de la II República de España, entre 1937 y 1939. Aunque esa historia tiene un final trágico porque su familia tuvo que huir de España a Estados Unidos, Negrín conoce muy poco sobre las desventuras que sufrieron sus padres durante la Guerra Civil.

Es por ese motivo que el director vivió en diferentes ciudades durante su juventud. Nació en México en 1963, pero fue criado por sus abuelos en el sur de Francia. Y, tiempo después, se reunió con sus padres en Hollywood.

Sin embargo, regresó a Francia para concluir sus estudios universitarios eligiendo como carrera dirección de cine, ya que “era la única forma de ser bailarín, artista plástico y músico al mismo tiempo”, señala Negrín para el portal de Líderes Mexicanos.

Comenzó su carrera como director de escena en Londres con la ópera de Debussy “The Fall of the House of Usher”, que fue un éxito. Más adelante, en Dinamarca, montó el mismo show y tuvo el mismo efecto, la gente acampaba para comprar entradas.

Años después, dirigió el tercer espectáculo más grande del mundo del deporte: los Juegos Marciales Asiáticos de Turkmenistán, en el 2017.

La organización del evento quería exhibir las características típicas del país. Con un presupuesto de US$ 50 millones, seis mil participantes y tres horas de espectáculo, lograron el objetivo.

“Cuando me contrató Balich, tuve que hacer toda una investigación previa.

Viajé e investigué mucho para realizar la propuesta y presentarla en la licitación”.