Las 25 personas más ricas de Silicon Valley

Silicon Valley es el territorio que alberga a muchos gigantes tecnológicos de todo el mundo como Facebook, Twitter, Google, Apple, entre otros, por citar algunos de los más destacados. Ubicado en el área de la bahía de San francisco de California, este lugar es desde hace mucho tiempo el semillero de las empresas vinculadas a la tecnología y es considerado uno de los más caros para para vivir en Estados Unidos .

Fundadores, ejecutivos y exitosos capitalistas de riesgo han encontrado en Silicon Valley un sitio para vivir; por ello, Forbes publicó una lista de las 25 personas más ricas que hay en este lugar.

Puesto 25: Scott Cook

Es cofundador de la compañía de software Intuit creada en 1983. Tras retirarse como CEO después de 11 años, ha permanecido como presidente y posee el 5% de las acciones de la empresa. Tiene una fortuna de US$ 3,95 mil millones.

Puesto 24: Dagmar Dolby

Su fuente de riqueza de US$ 4,13 mil millones es gracias a Dolby Laboratories, que fue fundada por su difunto esposo Ray Dolby. Ella actualmente posee aproximadamente el 38% de la compañía que es conocida por sus sistemas de sonido.

Puesto 23: Jensen Huang

Es cofundador, CEO y presidente de Nvidia , organización especializada en chips para juegos de computadora. La fortuna de este personaje alcanza US$ 4,63 mil millones.

Puesto 22. Rupert Johnson, Jr.

Es vicepresidente y director de Franklin Templeton y posee la segunda mayor participación en la empresa de inversiones de su familia que fue fundada en 1947. Su riqueza llega a US$ 4,70 mil millones.

Puesto 21: Jeffrey Skoll

Pese a que no trabajó en la compañía en 18 años, su cargo como presidente de eBay desde el 2000 le permitió acumular una fortuna que alcanza los US$ 5.24 mil millones. Se supo, según Forbes, que Skoll fue el primer trabajador contratado a tiempo completo.

Puesto 20: David Filo

Confundó Yahoo en 1995, pero la compañía fue comprada en 2017 por Verizon. Además de dirigir Yahoo también está al frente de una fundación de caridad con su esposa, que apoya temas de educación al medio ambiente. Su fortuna alcanza US$ 5.29 mil millones.

Puesto 19: Jack Dorsey

Es CEO de Twitter desde 2015. Ese año regresó luego de haber renunciado en 2008. Fue cofundador de la compañía en 2006 y también cofundador de Square en 2009. Tiene una fortuna de US$ 5.29 mil millones.

Puesto 18: George Roberts

Confundó KKR & Co , una empresa dedicada a las finanzas e inversiones, cuya sede está en San Francisco y Menlo Park. Su fortuna asciende a US$ 5,54 mil millones.

Puesto 17: George Lucas

El cineasta, quien es conocido por sus series de Star Wars e Indiana Jones, tuvo una compañía de cine que vendió a Disney en 2012 por US$ 4 mil millones. Su fuente de ingreso es por su compañía Lucasfilm, Ltd. El patrimonio de este personaje es de US$ 5.61 mil millones.

Puesto 16: Travis Kalanick

Fundó Uber en 2009 y posee 7% de las acciones de esta empresa. Actualmente es CEO de la compañía City Storage Systems, Kalanick. Su fortuna llega a US$ 5,84 mil millones.

Puesto 15: Marc Benioff

Tras laborar en Oracle, Benioff fundó Salesfore en 1999 donde es CEO de la compañía. También se ha dedicado a invertir en empresas tecnológicas de Silicon Valley. El patrimonio que tiene es de US$ 6.58 mil millones.

Puesto 14: John Sobrato

Hizo su fortuna vendiendo casas en el área de Palo Alto. Hoy en día su empresa Sobrato Desarrollo Cos. posee los espacios de oficinas de Netflix, por citar uno. Su riqueza llega a US$ 6.80 mil millones.

Puesto 13: John Doerr

Es presidente de Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB), una firma de capital de riesgo. Su patrimonio es de US$ 7,67 mil millones.

Puesto 12: Charles Schwab

Aunque dejó en 2008 de ser el director ejecutivo de su compañía Charles Schwab, dedicada a las finanzas e inversiones, aún se desempeña como presidente de su firma. Su fuente de riqueza es de US$ 8.29 mil millones.

Puesto 11: Robert Pera

Fundó la empresa de equipos inalámbricos Ubiquiti Networks en 2005. Actualmente tiene el 75% de las acciones y es CEO de la compañía. Su patrimonio neto es de US$ 8.90 mil millones.

Puesto 10: Jan Koum

Antes de cofundar WhatsApp trabajo nueve años con Yahoo. Luego que Facebook compró la fuente de su riqueza se unió a la junta directiva del gigante social. Su riqueza llega a US$ 9.80 mil millones.

Puesto 9: Gordon Moore

Es cofundador de Intel y aún mantiene su título como presidente emérito. Su patrimonio es de US$ 10.84 mil millones.

Puesto 8: Dustin Moskovitz

Fundó Facebook junto a Mark Zuckerberg . En el gigante social posee 3% de las acciones. En 2008 abandonó la compañía para cofundar Asana, donde es CEO. Su riqueza llega a US$ 11.82 mil millones.

Puesto 7: Eric Schmidt

Se desempeñó como CEO, presidente ejecutivo y asesor técnico de Google. Además, cofundó la empresa de capital de riesgo Innovation Endeavors. Tiene una fortuna de US$ 13,69 mil millones.

Puesto 6: Laurene Powell Jobs

Es fundadora y actual jefa de la organización de cambio social Emerson Collective. Tiene US$ 20 mil millones en acciones en Apple y Disney, de su fallecido esposo, el fundador de Apple , Steve Jobs. Además, de tener inversiones en publicaciones como The Atlantic, Mother Jones y ProPublica. Su riqueza llega a US$ 20.08 mil millones.

Puesto 5: Elon Musk

Fundó Tesla Motors , corporación de autos eléctricos, en 2003, donde en la actualidad es CEO. También es el CEO de la compañía de cohetes SpaceX que se ha asociado con la NASA. El patrimonio de Musk llega a US$ 20.87 mil millones.

Puesto 4: Sergey Brin

Actualmente es presidente de la empresa matriz de Google, Alphabet. Cofundó el motor de búsqueda con Larry Page, en 1998. Su riqueza llega a US$ 53,68 mil millones.

Puesto 3: Larry Page

Su patrimonio llega a US$ 54.87 mil millones. Él cofundó Google con Sergey Brin en 1998 y se le atribuye la invención del algoritmo PageRank del motor de búsqueda. En la actualidad se desempeña como CEO de Alphabet.

Puesto 2: Larry Ellison

Cofundó en 1977 la compañía de software Oracle donde fue director general hasta 2014. También posee una participación significativa en Tesla y en isla hawaiana de Lanai. Su patrimonio alcanza los US$ 65.22 mil millones. ción significativa en Tesla de Elon Musk y en la

Puesto 1: Mark Zuckerberg

Conocido por fundar Facebook . Actualmente continúa enfrentándose a críticas por las noticias falsas y privacidad del usuario; a pesar de ello, tiene una fortuna de US$ 66.31 mil millones.