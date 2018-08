Los 25 clubes de fútbol más valiosos de América, según Forbes

- / -

F OTO 4 | New England Revolution / EEUUU US$ 351.2 millones. La franquicia le pertenece a Robert Kraft, quien también es dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, y fue un personaje clave para que México, Estados Unidos y Canadá obtuvieran la sede del Mundial 2026, en junio pasado. Su fortuna asciende, según Forbes, a US$ 6,200 millones, y ha apostado por el fútbol desde 1995, con el New England Revolution. Invertir en el soccer no ha sido fácil; por ejemplo, soportó la crisis de finales de los 90 de la MLS, cuando, incluso, se especuló con la desaparición del campeonato. (Foto: AFP)