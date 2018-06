Para el 2022, Perú liderará el crecimiento de circulación digital de noticias en Latinoamérica

Actualmente, la industria global de publicación de noticias continúa experimentando una contracción a largo plazo; debido al crecimiento a gran escala de plataformas de medios digitales que ofrecen información instantánea a todo el mundo en tiempo real. Frente a ello, hacia el 2022, el Perú destacaría sobre la región como el país con mayor crecimiento de circulación digital de noticias, según mostró el estudio Global Entertainment & Media Outlook, realizado por PwC.

Entre los años 2013 y 2017, la industria global perdió más de US$13 mil millones de ingresos en ventas de periódicos, casi un 10% del total de ingresos. Sin embargo, en el caso del Perú, el sector creció un 0.6% interanual en 2017, hasta alcanzar los US$860 millones. No obstante, esta tendencia se revertiría a partir del 2019, a medida que los ingresos por circulación de impresos y anuncios publicitarios disminuyan.

La circulación impresa en nuestro país registrará con el paso de los próximos años un descenso del 0.3% en el crecimiento (de US$517 millones en 2018 a US$507 millones en 2022), donde la circulación digital tendrá un aumento anual del 12.9%, casi duplicando sus ingresos de US$26 millones en 2017 a US$47 millones en 2022. Es preciso mencionar que el crecimiento del Perú supera los proyectados para Brasil (11.1%), México (8.8%), Colombia (7.3%), Chile (7.2%) y Argentina (6.7%).

Por otro lado, se espera que en el Perú la publicidad en medios de noticias tenga una caída anual de 1.1% hacia el 2022. En el caso de los periódicos impresos, se pasaría de US$314 millones en 2017 a US$294 millones en 2022, lo que representa un retroceso anual de 1.3%. Mientras tanto, las plataformas digitales incrementarían sus ingresos por publicidad en el mismo periodo en 6.8%, al pasar de US$ 5 millones a US$ 7 millones.

A pesar de las contracciones en la circulación impresa, la distribución de periódicos gratuitos en toda América Latina seguirá aumentando, en parte debido al énfasis en contenido regional y porque la oferta se centra actualmente en estaciones de metro y tren para atraer a los viajeros.

A nivel global, los ingresos por publicidad en medios tendrían un retroceso aún más pronunciado. En total, experimentarían una caída de 3.6%, impulsada por el descenso de los ingresos en publicidad en periódicos impresos en 5.7%, pasando de US$ 47,924 millones a US$ 35,668 millones entre 2017 y 2022.

Cada vez más, los dispositivos móviles se han convertido en un foco importante para los anunciantes, logrando así que este 2018 sea el primer año en donde los ingresos publicitarios de internet móvil superarían a su equivalente en cable. No obstante, entre el 2017 y 2022, la publicidad en medios digitales se incrementaría en 4.4%, de US$ 10,201 millones a US$ 12,636 millones.