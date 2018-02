13 sueños irreales más recurrentes en los que caen los jóvenes emprendedores

- / -

FOTO 7 | 7. Contra viento y marea… hacia el desastre Perseverancia, sí. Obcecación, no. si el mercado dice que no, ya puedes hacer las maletas y abandonar. Da lo mismo todo lo que te esfuerces que no conseguirás sacar tu idea adelante. El inversor Luis Martín Cabiedes recurre a un símil muy gráfico para explicarlo: “si un perro no quiere comer, por mucho que le insistas, no lo va a hacer. El mercado es igual: si no quiere aceptar algo, no lo venderás”. “En mi caso, emprendí por primera vez con 19 años y pensaba que lo único que necesitaría era pasión y valentía, una vez fundada entendí que, además de valor y corazón, necesitaba mucha cabeza para tener un visión más estratégica, financiación para mantenerte inicialmente, generar un crecimiento y mucho otros factores que determinan el éxito o no de una compañía”, explica Álvaro Cuadrado, CEO y fundador de Square Ventures. Nuestro consejo: Hay que ser perseverante, pero saber también cuándo tienes que pivotar tu idea. Tan malo es llegar demasiado pronto como muy tarde y no pasa nada por cambiar el planteamiento inicial. Flexibilidad, flexibilidad y flexibilidad.