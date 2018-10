13 cosas que las personas mentalmente fuertes nunca hacen

Amy Morin es una famosa psicoterapeuta y escritora de libros "Bestsellers" sobre la fuerza de la mente en las personas. Ella postula que este tipo de fortaleza está definido por el control que uno ejerce sobre los pensamientos, comportamientos y emociones.

En su libro "13 cosas que las personas fuertes de mente no hacen", ella hace un listado de elementos que estas personas evitan hacer y que otras pueden imitar para fortalecer sus mentes.

1. No gastan tiempo sintiendo lástima por ellos mismos

"Sentir lástima por uno mismo es auto-destructivo" escribe Morin. Complacer la lástima que uno siente por sí mismo obstaculiza tener una vida plena, es una pérdida de tiempo, crea emociones negativas y daña las relaciones interpersonales.

La clave consiste en "afirmar las bondades del mundo y así comenzar a apreciar lo que uno tiene", escribe la autora. El objetivo es cambiar la lástima que uno siento por agradecimiento.

2. No ceden su poder

Las personas suelen ceder su poder cuando tienen una falta de límites físicos y emocionales. Se necesita una gran fortaleza mental para defender las ideas propias y dibujar una línea de límite cuando es necesario.

Si otras personas tienen control de tus acciones, ellos definen a la vez tu éxito y tu valor personal. Oprah Winfrey es un gran ejemplo de alguien que mantiene fuertemente su poder. Ella creció en un ambiente de pobreza y abuso sexual, pero "decidió definirse a si misma por lo que ella sería en su vida sin ceder su poder a otros".

3. No se resisten o tienen miedo al cambio

Existen cinco etapas del cambio: la precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Ir por cada una de estas etapas es crucial para el crecimiento personal. Los cambios pueden ser aterradores, pero son necesarios.

4. No se concentran en lo que no pueden controlar

Si bien es cierto que existe un sentimiento de seguridad cuando todo está bajo control, pero pensar que siempre podremos tirar de unas cuerdas para controlar todo puede ser un problema relacionado con la ansiedad.

Algunas personas, en lugar de manejar su ansiedad, intentan controlar todo a su alrededor. Si se reduce la concentración de las cosas que no se pueden controlar, esto provoca un aumento de felicidad, menos estrés, mejores relaciones, nuevas oportunidades y más éxito.

5. No se preocupan por complacer a los demás



A veces, las personas se juzgan a sí mismas por lo que digan los demás, lo que es lo contrario a fortaleza mental. Morin creó una lista de cuatro hechos sobre intentar complacer a todo el mundo: es una pérdida de tiempo; las personas que lo intentan son muy fáciles de manipular; creen que está bien cuando otras personas se sienten enojadas o decepcionadas y es imposible complacer a todos.

Dejar de lado ese pensamiento complaciente haría a las personas más fuertes y llenas de autoestima.

6. No tienen miedo de tomar riesgos calculados

Las personas usualmente tienen miedo de tomar riesgos, ya sea en el ámbito físico, emocional, financiero o social. La autora del libro comenta que es todo cuestión de conocimiento. La falta del mismo sobre cómo calcular riesgos lleva a un aumento del miedo.

Para analizar un riesgo, se recomienda hacer las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los costos potenciales?

• ¿Cuáles son los beneficios potenciales?

• ¿Cómo esto me ayudaría a alcanzar mi objetivo?

• ¿Cuáles son las alternativas?

• ¿Qué tan bueno sería que todo salga bien?

• ¿Cuál es la peor cosa que podría pasar y cómo puedo reducir el riesgo de que ocurra?

• ¿Qué tan malo sería que todo salga mal?

• ¿Cuánto importaría esta decisión en 5 años?



7. No se hunden en el pasado

El pasado es pasado y no hay forma de cambiarlo. Quedarse en él puede ser auto-destructivo, evitando que las personas disfruten del presente y planeen su futuro. Pensar en él no resuelve nada, puede llevar a la depresión, escribe la autora.

Sin embargo, puede haber una ventaja al hacerlo. Esta se relaciona con las lecciones que uno aprende en el camino, considerando los hechos por encima de las emociones y mirando desde una perspectiva nueva lo que ya aconteció.

8. No comenten los mismos errores una y otra vez

Reflexionar puede ayudar a no repetir los errores. Es importante un estudio sobre lo que salió mal, saber cómo hacerlo mejor y cómo podría hacerse de diferente manera la próxima vez.

Las personas con una mente fuerte aceptan la responsabilidad por un error y crean un pensado y escrito plan para evitar que cometan el mismo error en el futuro.

9. No se resienten por el éxito de otras personas

El resentimiento es como un odio que se mantiene escondido y embotellado. Concentrarse en el éxito de otra persona no pavimenta el propio camino, sino distrae del mismo.

Incluso si uno prospera, nunca se sentirá contento si siempre se concentra en los demás. Fijarse en el desarrollo de otros más que el de uno mismo puede provocar el abandono de los valores propios y de las relaciones.

10. No se rinden después del primer fracaso

El éxito no es inmediato y el fracaso siempre será un obstáculo que se debe superar para salir adelante. Dr. Seuss, por ejemplo, fue rechazado por más de 20 editores. Hoy en día el nombre es una marca por sí misma.

Pensar que el fracaso es algo inaceptable o que significa que uno no es suficiente para algo, no refleja fuerza mental. De hecho, "regresar luego de un fracaso te hará más fuerte" escribe Morin en su libro.

11. No sienten miedo de quedarse solos

"Crear tiempo para estar solo con tus pensamientos puede ser una poderosa experiencia y sirve como instrumento para alcanzar tus metas" comenta la autora. Ser mentalmente fuerte requiere tomar un poco de tiempo fuera de las responsabilidades diaria para concentrarse en crecer.

Aquí hay una lista que la autora señala sobre los beneficios de la soledad:

• Soledad en la oficina incrementa la productividad

• Un tiempo a solas incrementa la empatía

• Pasar tiempo solo desarrolla creatividad

• Habilidades desarrolladas en soledad son buenas para la salud mental

• En la soledad se encuentra la restauración



12. No sienten que el mundo les debe nada

Es fácil enojarse con el mundo por los errores o la falta de éxito, pero la verdad es que nadie está destinado a nada. Todo debe ser ganado.

"La vida no está hecha para ser justa" dice Marin. Algunas personas experimentan más felicidad o éxito que otras, así es la vida. La clave es concentrarse en los esfuerzos propios, aceptar las críticas y no crear un historial de las cosas malas que pasen. Compararse con otros solo llevará a una decepción si no se recibe lo que se cree merecer.

13. No esperan resultados inmediatos

"La disposición de desarrollar expectativas reales y entender que el éxito no sucede de la noche a la mañana es necesario si se quiere desarrollar un potencial completo", escribe la autora. Las personas débiles de mente sobreestiman sus habilidades y subestiman el largo tiempo que se necesita para que un cambio haga efecto, por lo que esperan resultados instantáneos.

Es importante mantener "los ojos en el premio" y trabajar sin descanso para alcanzar los objetivos a largo plazo. Siempre habrá fallos en el camino, pero si se mide el progreso y se observa el panorama completo, el éxito se vuelve alcanzable.