13 cosas que debe abandonar si quiere tener éxito

Todos quieren alcanzar el éxito , pero solo algunos están dispuestos a hacer los sacrificios para lograrlo. Para acercarse a la persona que quiere llegar a ser solo necesita esfuerzo, compromiso, disciplina.

Muchas personas exitosas comparten sus rutinas, conductas y hábitos que los han llevado a alcanzar sus objetivos, sin embargo, a veces, para lograr las metas no necesita agregar más cosas sino todo lo contrario, debe renunciar a algunas de ellas.

De acuerdo al portal Medium.com estas son las 13 cosas que debe abandonar su quiere tener éxito.

1. Renunciar al estilo de vida poco saludable



“Cuida tu cuerpo, es el único lugar donde tienes que vivir”. Jim Rohn



Si quiere lograr algo en la vida lo primero que debe hacer es cuidar su salud y para ello solo hay dos cosas que debe tener en cuenta: dieta saludable y actividad física.



2. Renunciar a la mentalidad a corto plazo



"Solo vives una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente". Mae West



Las personas exitosas se establecen objetivos a largo plazo, y son conscientes de que estos objetivos son simplemente el resultado de hábitos a corto plazo que deben realizar todos los días.



3. Renunciar a hacer solo lo indispensable



“Tu pequeñez no le sirve al mundo. No hay nada iluminado en encogerse para que otras personas no se sientan inseguras a su alrededor. Todos estamos destinados a brillar, como hacen los niños. No es sólo para algunos de nosotros, es algo que está en cada uno, y mientras dejamos que nuestra luz brille, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. A medida que nos liberamos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros.” Marianne Williamson



Los retos dan miedo, pero son los que traen mayores satisfacciones. Si nunca intenta y toma grandes oportunidades, o permite que tus sueños se conviertan en realidad, nunca liberará su verdadero potencial.



4. Abandonar las excusas

​

"No se trata de las cartas que recibes, sino de cómo juegas la mano". Randy Pausch



Las personas exitosas saben que son responsables de su vida, sin importar su punto de partida, sus debilidades y sus fracasos pasados. Comprender que es responsable de lo que sucede en su vida es aterrador y emocionante. Y cuando lo hace, esa es la única forma en que puede tener éxito.



5. Renunciar a la mentalidad fija



"El futuro pertenece a aquellos que aprenden más habilidades y las combinan de manera creativa". Robert Greene



Las personas con una mentalidad fija creen que su inteligencia o talento son simplemente rasgos fijos, y que el talento por sí solo crea éxito, sin esfuerzo, pero están equivocadas. Las gente exitosa invierte una inmensa cantidad de tiempo diariamente para desarrollar una mentalidad de crecimiento, adquirir nuevos conocimientos, aprender nuevas habilidades y cambiar su percepción para que pueda beneficiar sus vidas.



6. Olvidar las soluciones rápidas



"Cada día, en todos los sentidos, estoy mejorando y mejorando". Émile Coué



Las personas exitosas saben que hacer pequeñas mejoras continuas todos los días dará resultados a largo plazo. Por ello, debe planificar para el futuro, pero concentrarse en el día que le espera.



7. Abandonar el perfeccionismo



"El camino supera la perfección". Khan Academy's Development Mantra



Nada será perfecto, no importa cuánto lo intente. El miedo al fracaso (o incluso el miedo al éxito) a menudo le impide emprender una acción y poner nuestra creación en el mundo. Pero se perderá muchas oportunidades si espera a que las cosas estén bien.



8. Renunciar a la multitarea



"Nunca llegarás a tu destino si te detienes y le arrojas piedras a cada perro que ladra". Winston S. Churchill



Por eso las personas exitosas eligen una cosa y luego la convierten su misión. No importa lo que sea: una idea de negocio, una conversación o un ejercicio, estar plenamente presente y comprometido con una tarea, es indispensable.



9. Abandonar la necesidad de controlar todo

​

"Algunas cosas dependen de nosotros, y otras no dependen de nosotros". Epicteto



Diferenciar estas dos cosas es importante. Olvídese de lo que no puede controlar y enfóquese en lo que sí depende de usted, incluso si, a veces, lo único que podrá controlar es su actitud hacia algo.



10. Renunciar a decir “sí” a las cosas que no apoyan tus metas



"El que logra poco debe sacrificar poco, el que logra mucho debe sacrificar mucho." James Allen



La gente exitosa sabe que, para lograr sus objetivos, tendrán que decir NO a ciertas tareas, actividades y demandas de sus amigos, familiares y colegas. Aunque a corto plazo, sacrifica un poco de gratificación instantánea, a largo plazo esto contribuirá a cumplir sus metas, y todo valdrá la pena.



11. Abandonar a las personas tóxicas



"Usted es el promedio de las cinco personas con las que pasa más tiempo". Jim Rohn



Las personas con las que pasa más tiempo se suman a lo que se convierte. Hay gente que tiene menos logros en su vida personal y profesional, y hay personas que tienen más logros que usted. Si pasa tiempo con los que están detrás de usted, su promedio bajará, y con ello, su éxito. Pero si pasa tiempo las que tienen más logros que usted, no importa cuán desafiante sea, será más exitoso.



12. Rechazar la necesidad de agradar a los demás



"La única manera de evitar molestar a la gente es no hacer nada importante". Oliver Emberton



Siempre habrá quienes se identifiquen usted y quienes no lo harán. Esto es totalmente natural, y por ello no hay necesidad de que justifique su manera de ser o de pensar. Lo único que puede hacer es permanecer auténtico, mejorar y proporcionar valor todos los días, y saber que el creciente número de "enemigos" significa que está haciendo cosas importantes.



13. Renunciar a la dependencia de las redes sociales y de la televisión



"El problema es que piensas que tienes tiempo." Jack Kornfield



La navegación compulsiva en la web y la televisión son enfermedades de la sociedad actual. Estos dos nunca deben ser un escape de su vida o sus metas. A menos que sus objetivos dependan de cualquiera de los dos, debe minimizar (o incluso eliminar) su dependencia de ellos y dirigir ese tiempo hacia cosas que puedan enriquecer su vida.