12 reglas de vida que aprendes a los 45 años

Todos ser humano a lo largo de su vida atraviesa por distintas etapas, las cuales vienen acompañadas de continuos cambios físicos, sicológicos e intelectuales. Aunque el momento en que empieza o termina una cada una de ellas no es claro, estas definen el comportamiento, la percepción de la realidad y las necesidades de una persona.

Suelen diferenciarse siete etapas o fases de desarrollo humano: etapa prenatal, de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, de juventud, de adultez y de la ancianidad. Cada de una de ellas trae consigo cambios físicos, psiquicos, intenactuales, cognitivos, psicomotores, y de todo tipo, asimismo, tienen características únicas sobre el resto de las etapas.

Por ejemplo, hay algunas cosas que puede hacer en su juventud, pero tal vez ya no en su adultez o madurez. En una columna de Megan McArdle para Bloomberg View se presentan 12 reglas para la vida después de cumplir 45 años.

1. Sea amable.

​

Esto debería de ser sencillo en este punto, ya que las personas con mayores ambiciones dejan atrás la crueldad casual. Además, sentirse más grande al hacer que alguien más se sienta pequeño requiere tan poca habilidad que los niños de 12 años pueden hacerlo.



2. La política no es lo más importante del mundo.



Muy pocas de las cosas que le irritan o le traen alegría tienen algo que ver con el gobierno, así que mantenga una perspectiva sobre la política, pero si tiene que elegir entre la política y una amistad, siempre elija la amistad.



3. Siempre pida un plato extra en un restaurante, uno con el que no esté familiarizado.

​

Puede que le guste, lo que sería espléndido, pero si no es así, todo lo que perdiste fue dinero, y a cambio podría conseguir una nueva experiencia. Si no puede pagar ese plato adicional, porque el restaurante es demasiado caro para su presupuesto, debería buscar uno más barato.



4. Permítase ser malo.

​

¿Sabe en qué es realmente bueno? En cosas que ha hecho muchas veces anteriormente. Pero como la mayoría odia sentirse como idiota no se arriesgan y prefieren ser aburridos para protegerse de sentirse estúpidos.



5. Acuda a la fiesta, aunque no quiera.



Para Megan McArdle, nueve veces en 10, se aburrirá y se irá a casa temprano. Pero la décima vez, tendrá una experiencia digna o conocerá a una persona interesante.



6. Ahorre el 25 por ciento de sus ingresos.

​

Siempre es posible ahorrar, y cuando se ponen peros lo que realmente se quiere decir es "hay tantas cosas que quiero más que la seguridad financiera". Pero llegará el momento en que deseará haber ahorrado dinero, así que elimine las cosas de su vida que son menos importantes que la libertad financiera que le permitirán tomar riesgos importantes mientras duerme tranquilo por la noche.



7. Haga cumplidos a la gente.



Dígales exactamente cuán grandes son, de cuántas maneras. No importa cuántas veces lo escuche, las palabras "eres increíble y por qué" nunca envejecen, no pasan de moda.



8. Eso que quiere hacer algún día, hágalo ahora.



No espere hasta que tenga tiempo para relajarse y disfrutar realmente, porque eso será en aproximadamente tres décadas, y es posible que no pueda disfrutarlo.



9. Creen en las cosas.

​

Se tiene la idea de que creer en las cosas significa ser un imbécil, pero a menudo los seres humanos son espléndidos, el mundo es glorioso y la naturaleza, también concibe amabilidad, caridad y amor.



10. No intente resolver conflictos fundamentales con su cónyuge o compañeros de cuarto.

​

“Las únicas personas que ganan argumentos matrimoniales sobre los valores fundamentales son los abogados de divorcio”, sentencia la columnista.



11. Muéstrese agradecido.



“No importa lo horrible que parezca su vida en este momento, tienes algo por lo que estar agradecido”. Entonces concéntrese en eso y no pierda tiempo pensando en lo malo en vez de en lo positivo de cada situación.



12. Siempre haga más rollos de comida de los que cree que puede comer.



"Por alguna razón, los rollos de la cena son mucho más grandes en nuestra imaginación que en nuestros estómagos".