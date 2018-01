11 recomendaciones para aprovechar la intuición y emprender un negocio

- / -

Foto 11 | Sé osado. La osadía es la que está detrás de uno de los éxitos en la trayectoria de Sébastien Chartier, CEO de CreaVenture y del Salón MiEmpresa, “En 1999, cuando lancé Capital & Corporate, todo el mundo me decía que estaba loco, que era muy complicado rentabilizar una revista y que además me dirigía a un nicho de mercado (capital riesgo) que era inexistente en España. Al final, pasé de todos y me atreví a lanzarlo. Ganamos dinero casi desde el primer minuto. Vendí la compañía unos años más tarde y la revista sigue siendo líder en su nicho 17 años después. Tenía la intuición de que, aunque el mercado era naciente, iba a crecer mucho”.