Las 10 personas más ricas ganan al menos US$ 1,000 millones más

Es un 10 perfecto. El martes, por primera vez desde la introducción del Índice de multimillonarios de Bloomberg en marzo del 2012 cada una de las 10 personas más ricas del mundo sumó al menos US$ 1,000 millones a su fortuna por el alza de la bolsa en Estados Unidos, sacudiendo el traspiés de la semana pasada.

El S&P 500 y el Nasdaq registraron la mayor subida desde marzo, y todas las 30 empresas del Dow Jones Industrial Average avanzaron a medida que los fuertes beneficios corporativos aliviaban la preocupación por las disputas comerciales y la agitación geopolítica.

Jeff Bezos de Amazon.com Inc. , la persona más rica del mundo, fue de nuevo el más beneficiado, agregando US$ 4,700 millones a su patrimonio neto, que ahora asciende a US$ 150,300 millones. Mark Zuckerberg de Facebook Inc., en el sexto lugar, y el número 3, Warren Buffett, aumentaron su fortuna en US$ 2,000 millones y US$ 1,800 millones, respectivamente.

Los 10 individuos más ricos sumaron un total de US$ 16,800 millones, mientras que las 500 personas de las que el índice hace un seguimiento tienen US$ 61,000 millones más.