- / -

FOTO 8 | 8. Disponte a tomar riesgos. No hay garantías en el camino al éxito de la vida personal y profesional. Lo desconocido siempre nos asusta. Por eso el riesgo y la educación muchas veces son los mecanismos necesarios para saber si estás en el camino indicado. No te quedes en un lugar en el que te sientas cómodo, no puedes obtener lo que quieres si no te arriesgas al rechazo y vas hacia lo que deseas.