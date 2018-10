10 cosas que hacen las personas exitosas antes de dormir

¿Qué hace antes de dormir? Lo último que hace antes de ir a la cama puede afectar o influir en su nivel de energía y estado de ánimo del día siguiente, lo que a la larga podría determinar si alcanza o no el éxito en su vida.

De acuerdo con World Economic Forum, página especializada en economía, el éxito depende de la salud mental, y esta a su vez depende en gran medida del buen descanso. Estudios de la Fundación Nacional del Sueño en Estados Unidos comparan la falta de sueño y sus efectos con los provocados por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Por ello, las rutinas de sueño son clave, al igual que lo último que hacen las personas más exitosas antes de dormir. La rutina nocturna es todo lo que se hace durante las dos últimas horas antes de acostarse.

Entonces, ¿cuál debe ser su rutina antes de acostarse? ¿Ve televisión? ¿Navega por la web? ¿Mira series y películas? ¿Revisa sus redes sociales? ¿Escucha música? Ninguna de esas actividades está en la lista de cosas que hacen las personas exitosas antes de dormir, según las webs Wordl Economic Forum, Business Insider y Lifehack.

Pero descuide, revise la siguiente lista si desea cambiar alguno de sus hábitos, ello tendrá un efecto positivo sobre su productividad, nivel de energía, estado de ánimo y motivación.

1. Evalúan su día

Este hábito le tomará entre 5 y 10 minutos y le ayudará a mantenerse enfocado en su trabajo y le permitirá controlar el cumplimiento de sus objetivos y compromisos.



Michael Kerr, orador de negocios internacionales y autor de “You Can’t Be Serious! Putting Humor to Work” cree que muchas personas exitosas se toman un tiempo antes dormir para reflexionar o escribir sobre tres cosas que hayan sucedido ese día y por las que estén agradecidas. “Llevar un ‘diario de gratitud’ también les recuerda a las personas el progreso que lograron ese día en cualquier aspecto de sus vidas, el cual a su vez es una forma clave de mantenerse motivadas, especialmente en un periodo de desafíos”.

2. Leen libros

Muchas personas exitosas, como Bill Gates, leen libros o artículos hasta que se sienten cansados y luego van a descansar. Tim Armstrong, el CEO de AOL, dijo a The Guardian que llega a casa alrededor de las 8 pm y luego les lee a sus hijas. "Por lo general, ganan y obtienen dos o tres libros".



Michael Kerr cuenta que conoce a varios líderes comerciales que programan su tiempo de lectura como una “actividad no negociable”. Este tiempo no necesariamente se reserva para lectura de negocios o lectura inspiradora. Muchas personas exitosas valoran ser buscadores de información de una variedad de fuentes, creen que esto ayuda a alimentar una mayor creatividad y pasión en sus vidas”.

3. Se desconectan del mundo

Uno de los errores más grandes y comunes es llevarse el trabajo a casa, por lo cual lo ideal es dejar de lado los dispositivos electrónicos, eso implica no revisar correos ni redes sociales. El Dr. Michael Woodward, psicólogo organizacional y autor de “The YOU Plan”, considera que “lo último que debe hacer es pensar en un correo electrónico que acaba de leer de ese jefe demasiado apasionado, quien dedica todo el tiempo que está despierto a pensar en peticiones aleatorias motivadas por algo más que un impulso momentáneo”. Permítase un margen de tiempo entre la hora en la que lee su último correo electrónico y la hora en la que se acuesta. La idea es olvidarse por completo del trabajo antes de acostarse para dormir.



4. Se acuestan pensando en algo positivo



Sin importar cuán malo haya sido su día, las personas exitosas generalmente tratan de evitar pensar en eso y por el contrario intentan enfocarse en los aspectos positivos. “Recuerde reservarse tiempo para reflexionar sobre los momentos positivos del día y de celebrar los éxitos, incluso si fueron pocos y poco frecuentes”, explica Woodward.



5. Pasan tiempo de calidad con tu familia y amigos



Aunque es difícil coordinar los horarios de todos los miembros de la familia, es necesario pasar tiempo de calidad con la familia y amigos. Laura Vanderkam, autora de “What the Most Successful People Do Before Breakfast”, considera que esta es una práctica común entre las personas sumamente exitosas. “Entiendo que no todos pueden irse a dormir a la misma hora que sus parejas, pero si puede, es una buena manera de conectarse y hablar sobre sus días”.



6. Dan paseos nocturnos



Un hábito que puedes incluir en su rutina nocturna es dar cortos paseos antes de ir a dormir. Esto le ayudará a disminuir el estrés y la ansiedad después de un día ardua de trabajo, además le permitirá poner los pensamientos en orden y conciliar el sueño de manera más rápida.



7. Meditan

Para dejar de lado las preocupaciones lo mejor es la meditación, actividad que es buena para tu salud mental y física. Muchas personas exitosas se toman al menos 10 minutos de su tiempo antes de dormir para meditar, lo cual les permite recargar energía que le ayuda a centrarse en lo que desea.



Dale Kurow, un asesor ejecutivo de Nueva York, considera que es una estupenda forma de relajar su cuerpo y serenar su mente.

8. Planifican el sueño

Tener horarios definidos de sueño permiten que el cuerpo y la mente descansen correctamente y al día siguiente rinda al máximo, por ello lo ideal es que se acueste a la misma hora todas las noches. Laura Vanderkam, autora de “What the Most Successful People Do Before Breakfast”, sugiere que planifique la hora a la que se despertará, que cuente las horas que necesita dormir y luego considere programar una alarma para recordarle que debe prepararse para acostarse. “Lo peor que puede hacer es quedarse levantado hasta tarde y presionar el botón de repetición de alarma a la mañana. Los seres humanos tenemos una limitada fuerza de voluntad. ¿Por qué malgastar esa fuerza de voluntad peleando con usted mismo por la hora a la que se debe levantar y durmiendo en incrementos de unos míseros nueve minutos?”



9. Hacen una lista de tareas



Tener sus objetivos claros le ayudará a ser más eficaz, productivo y conseguir lo que quiere con mayor facilidad. Kerr dice que “despejar la mente para una buena noche de sueño es fundamental para muchas personas exitosas. A menudo utilizan este tiempo para crear una lista de los asuntos pendientes para el día siguiente, por lo que estos pensamientos no terminan invadiendo su atención durante la noche”.



10. Se preparan para el día siguiente



Si visualizas tu día estarás preparado para lo que suceda y tendrás más confianza, por ello es buena idea dedicar al menos 5 minutos a pensar lo que hará y como lo hará. Lynn Taylor, experto nacional en ámbitos laborales y autor de “Tame Your Terrible Office Tyrant; How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job” asegura que las personas exitosas se toman unos minutos antes de dormir para imaginar un resultado positivo para los proyectos en los que están trabajando. “Para muchos, esto no es una tarea o un ejercicio; están conectados con un paquete de sólidas habilidades de resolución que surgen naturalmente”.